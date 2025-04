Les terribles confidences de Paul Pogba sur sa séquestration

Reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain un jour ? Après plus d’un et demi sans jouer, la question est légitime. Contrôlé positif à la DHEA en marge d’un match de Serie A à l’été 2023, le Français avait d’abord été condamné à 4 ans de suspension avant de voir sa peine être réduite à 18 mois en octobre dernier. Depuis la mi-mars, il peut officiellement signer dans un club professionnel, lui dont le contrat à la Juventus (2026) a été résilié durant son interdiction de jouer. Ce cas de dopage passerait presque inaperçu à côté de ce qu’il a vécu en mars 2022.

A l’occasion d’un rassemblement avec l’équipe de France, le champion du monde 2018 a été séquestré par des gens proches de son entourage. Deux hommes cagoulés ont même tenté de lui sous-tirer 13 M€ sous la menace d’une arme à feu. Le procès a eu lieu en fin d’année dernière avec, parmi les accusés, l’un de ses frères aînés Mathias Pogba, finalement condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Cette affaire à l’écho très médiatique, Paul Pogba avoue dans un entretien à GQ l’avoir très longtemps gardé pour lui pour ne pas exposer sa famille.

«Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus» de la séquestration

«J’ai tout caché de cette extorsion. (…) Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus. Quand je rentrais de l’entraînement, il fallait que je joue mon rôle de père de famille et de mari. Je gardais tout pour moi. Au final, ça me rongeait», affirme celui qui vivait alors ses derniers mois du côté de Manchester United, un club où il ne jouait plus beaucoup en raison de nombreuses blessures. Des pépins physiques qui n’étaient pas dus au hasard selon lui. «J’avais tellement de soucis que je ne jouais plus. Et pourtant j’essayais. Je savais que c’était le seul moyen pour me faire oublier ces problèmes.»

Ces anxiétés l’ont aussi poursuivi à Turin. Alors qu’il vient de revenir à la Juventus, le joueur se blesse gravement au genou, l’empêchant même de disputer une 3e Coupe du Monde avec les Bleus. Le sort s’acharne puisqu’il va disputer une saison presque blanche (12 bouts de matchs disputés). Après le genou, c’est la cuisse qui lâche, puis l’aine, avant de connaître une déchirure aux adducteurs et une nouvelle blessure à l’ischio. «Je me demandais quand tout ça allait finir. Ça a joué sur mon corps. C’est pour ça que je n’arrivais pas à revenir».

«Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte»

Le moral était déjà en berne. Pogba confie avoir été victime de dépression durant son passage à Manchester United, notamment lorsqu’il a côtoyé José Mourinho entre 2016 et 2018. «Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte. (…) Jusqu’au moment où j’ai commencé à avoir des trous dans le cuir chevelu. (…) On m’a dit que c’était le stress, indique-t-il, affirmant au passage être désormais mieux armé dans ce genre de situation. Ces épreuves m’ont donné une détermination supplémentaire. Je me sens comme un gosse qui veut devenir professionnel. Je suis redevenu le petit Paul Pogba de Roissy-en-Brie, qui va aller chercher sa place.» Son futur club est prévenu.