OM, Arabie saoudite, MLS… quel avenir pour Paul Pogba ?

La fin d’un long chemin de croix. Suspendu 18 mois pour un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), une hormone synthétique, Paul Pogba - éloigné des terrains pendant plusieurs mois et par ailleurs confronté à une affaire d’extorsion en bande organisée - va enfin faire son grand retour ! Ce mardi, l’international français (91 sélections, 11 buts) pourra, en effet, officiellement rejouer avec un club. Une excellente nouvelle pour celui qui avait également subi une grave blessure au genou à l’été 2022. L’enfer passé, place désormais au come-back, bien que de nombreuses interrogations subsistent.

La suite après cette publicité

Fin de suspension ce mardi !

La Pioche retrouvera-t-elle son niveau d’antan ? Après quasiment trois ans sans jouer, son corps tiendra-t-il le coup ? Dans quel état d’esprit sera le natif de Lagny-sur-Marne ? Mais surtout : qui aura la chance et/ou l’audace de le relancer ? S’il semble, aujourd’hui, difficile d’imaginer un club européen lui offrir un salaire faramineux (il touchait 10 millions d’euros bonus compris à la Juventus) après une aussi longue indisponibilité et que la star des Bleus devra forcément faire quelques concessions financières, de nombreuses pistes restent malgré tout à l’ordre du jour.

«Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants… La Russie, tout ça.. mais ce n’est pas l’objectif», confiait, à ce titre, le champion du monde 2018 avant d’ajouter lors d’un live Twitch avec le streamer AmineMaTue : «on a d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions ? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses». Libre depuis que son contrat avec la Juventus a été résilié au mois de novembre dernier, Pogba - qui fêtera ses 32 ans samedi - demeure plus que jamais convoité.

La suite après cette publicité

La MLS en pole ?

Dans cette optique, le Brésil fait partie des destinations possibles. Dernièrement, Memphis Depay avait ainsi clairement affiché son intention de jouer aux côtés de l’ex-joueur des Red Devils sous le maillot des Corinthians. «Rien, zéro! Je joue pour l’amour du football», avait d’ailleurs indiqué le Tricolore lorsqu’il lui a été demandé pour quelle somme d’argent il serait prêt à retrouver l’ex-Lyonnais. Outre le pays des quintuples champions du monde - une piste finalement peu probable - les Etats-Unis sont en embuscade.

En MLS, et plus particulièrement du côté de l’Inter Miami, où le marché des transferts ne ferme ses portes que le 23 avril prochain, le nom de Paul Pogba a ainsi régulièrement été évoqué, qui plus est depuis que ce dernier et sa famille se sont installés à Miami en octobre dernier. Alors que l’ancien Turinois a d’ores et déjà rencontré David Beckham et que la franchise floridienne peut encore accueillir un troisième joueur au-dessus du plafond de salarial (après Lionel Messi et Sergio Busquets), la rumeur ne cesse d’enfler. Une piste plus réaliste que celle menant à l’Arabie saoudite où la saison touche à sa fin.

La suite après cette publicité

Enfin, si de nombreux observateurs plaident pour une arrivée du milieu de terrain français en Ligue 1, il convient de rappeler que le règlement interdit à un club de recruter un joker ou un joueur libre durant la deuxième partie de saison. Alors que l’OM a longtemps fait partie des candidats cités à sa venue, notamment lors du dernier mercato hivernal où les hautes sphères marseillaises ont bien étudié la faisabilité d’une telle opération avant d’y renoncer, l’homme aux 76 buts et 88 passes décisives, lui, attend toujours de connaître sa future destination. Actuellement aux Etats-Unis, où il entretient sa condition physique seul, Paul Pogba s’apprête quoi qu’il en soit à faire son grand retour, lui qui n’a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2023 et une rencontre opposant Empoli à la Juve…