Affaire Pogba : 1 an de prison ferme pour Mathias Pogba !

Tous attendaient de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, mais ils ne se berçaient probablement pas d’illusions. Impliqués à différents degrés dans l’affaire de tentative d’extorsion et de séquestration de Paul Pogba en 2022, Roushdane K, Boubacar C, Machikour K, Mamadou M, Adama C, et enfin Mathias Pogba, allaient connaître ce jeudi la nature de leurs sanctions, deux semaines après les réquisitions du Parquet de Paris.

Pour recontextualiser, des peines de prison avaient été demandées contre les six prévenus jugés pour la tentative d’extorsion d’un montant de 13 millions d’euros visant la star française, et pour avoir exercé de nombreuses pressions sur lui. Les réquisitions les plus sévères concernaient Roushdane K, considéré comme la tête pensante de ce projet, et le seul des prévenus déjà en détention provisoire. 8 ans de prison ferme avaient alors été demandés pour lui, avec un maintien en détention.

Mathias Pogba prend cher

