Vinicius Junior envoie un message fort à Kylian Mbappé et au Real Madrid

Pendant longtemps, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont disputés la place de meilleur joueur du monde. Même si elles restent talentueuses, les deux stars mondiales voient la nouvelle génération pousser pour s’adjuger ce titre honorifique. Kylian Mbappé (24 ans) et Erling Haaland (22 ans) sont souvent cités comme ceux qui peuvent prétendre à ce titre. Dans des styles différents, ils impressionnent. Beaucoup parlent d’un duel entre les deux. Mais il ne faut surtout pas oublier Vinicius Junior. Le Brésilien de 22 ans a pris le pouvoir au Real Madrid, où son association avec Karim Benzema fait des ravages.

Vinicius Jr annonce ses objectifs

La preuve encore hier lors du 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea (2-0). Brillant, Vini Jr a été à l’origine des buts de Benzema et d’Asensio, tout en se montrant intraitable sur son côté. Bref, une nouvelle belle prestation de la part de l’international auriverde, élu homme du match par la Rédaction FM (il a obtenu la note de 7,5) et l’UEFA. Après la rencontre, le Madrilène a enchaîné les interviews. Et il a fait quelques déclarations savoureuses, qui sont relayées par Marca.

Après avoir indiqué qu’il était content du match, bien que son équipe aurait pu marquer plus de buts, il a ensuite évoqué une possible victoire en Champions League. «Tous les joueurs qui portent ce maillot savent que jouer en Ligue des champions est très spécial, les fans sont très favorables et si vous jouez pour Madrid, vous devez avoir ce désir en Ligue des champions.» Questionné ensuite sur le Ballon d’Or, il a déclaré : «ce que je veux, c’est gagner de nombreuses Ligues des Champions, comme Modric et Benzema. Mon souhait en ce moment, c’est ça.»

Le Brésilien botte en touche pour Mbappé

Et c’est sous le maillot merengue qu’il veut continuer à écrire l’histoire. «J’aimerais rester au Real Madrid pour toujours. C’est le meilleur club du monde. Jouer en Ligue des champions, c’est quelque chose de spécial.» Continuer à évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti est aussi un rêve. «Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde, j’aimerais qu’il soit mon entraîneur au Brésil et à Madrid (rires).» L’Italien sait tirer le meilleur du footballeur auriverde. Un élément qui a révélé les secrets de sa belle forme.

«Je m’entraîne avec (Antonio) Pintus ici, chez moi avec mon entraîneur. Dans cette partie de la saison, tout le monde marque le coup (physiquement) et je monte toujours.» On ne peut pas lui donner tort, lui qui a avoué avoir l’habitude des provocations sur le terrain depuis son plus jeune âge. Très bavard, Vinicius Jr a aussi été interrogé par El Chiringuito sur Kylian Mbappé, qu’on associe souvent à Madrid. «La vérité est que je pense aux joueurs qui sont ici. Nous travaillons tous les jours ensemble pour réussir cette saison.» Le message est clair ! Mbappé, dont il a pris soin de ne pas parler, et le Real Madrid sont prévenus.