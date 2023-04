Real Madrid - Chelsea : les notes du match

Real Madrid-Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions, la revanche. Après la double confrontation exceptionnelle de la saison passée, achevée sur un match retour grandiose, les deux équipes se retrouvaient en ce 12 avril 2023 pour le quart aller, cette fois sur la pelouse madrilène. Et très vite, on a compris qu’il y aurait de l’action, avec deux percées de N’Golo Kanté, qui transperçait le milieu de terrain adverse. Sur la première il lançait João Felix au but mais le Portugais manquait de fer pour conclure, gêné par le retour de Militão. Sur la deuxième, il se trompait dans son choix de passe. Chelsea avait montré son plan de jeu, celui de jaillir le plus vite possible en contre, en exploitant la profondeur.

Le Real Madrid, lui, prenait quelques minutes avant de revêtir son habit de lumière, celui qui le rend intouchable en Ligue des Champions. Sur un ballon soulevé par Carvajal, Vinicius prenait le dessus sur Fofana et voyait son tir du bout du pied propulsé dans les buts par Benzema (1-0, 21e). Avec un pressing devenu intense et du mouvement partout, le Real Madrid étouffait Chelsea, et il fallait un sauvetage de Thiago Silva sur la ligne pour empêcher un but de Vinicius (25e). Juste avant, Courtois écoeurait Sterling avec une parade décisive (23e). Le match ne souffrait de presque aucun temps mort, et c’est bien le Real Madrid qui ne relâchait jamais l’accélérateur.

Un Real ultra-dominateur

Au retour des vestiaires, la Casa Blanca continuait son travail de sape. Modric enroulait une frappe juste au-dessus (50e), Benzema se baladait entre les lignes, Rodrygo et Vinicius représentaient une menace constante dans la profondeur. Chelsea se reprenait toutefois un peu, sans se montrer dangereux, jusqu’à l’expulsion de son piston gauche Ben Chilwell, pour avoir retenu Rodrygo en tant que dernier défenseur, juste en dehors de la surface. L’arbitre français de la rencontre, M. Letexier, ne tergiversait pas, à raison.

Cela facilitait encore un peu plus la tâche du Real Madrid, qui pouvait toutefois regretter son manque d’adresse dans la finition. Les frappes de Vinicius, Modric ou même Camavinga ne trouvaient pas toujours le cadre. Celle d’Asensio oui. À peine entré en jeu, l’Espagnol trouvait le chemin du but d’une frappe sèche suite à un corner joué à deux, qui mettait surtout en lumière les failles défensives de Chelsea (2-0, 74e). Le Real Madrid s’échappait un peu plus au tableau d’affichage, alors que Frank Lampard démontrait par ses changements qu’il voulait limiter les dégâts. Il lui faudra remonter deux buts à Stamford Bridge mardi prochain, et cela sera mission impossible si le Real affiche la même forme en Angleterre.

L’homme du match : Vinicius Jr (7,5) : l’autre ailier brésilien du Real Madrid a posé beaucoup de problèmes à la défense londonienne. Servi souvent dans les pieds, il n’a fallu que peu d’espaces dans le dos de la défense en bleu pour provoquer son vis-à-vis (4 dribbles réussis sur 6) et amener des ballons dangereux dans la surface (4 passes clés), comme sur le but de son coéquipier. D’un service parfait dans la surface, il a même été décisif sur le but du break signé Asensio, après un court joué court par Modric et Kroos.

Real Madrid

- Courtois (6) : s’il a connu une soirée plutôt tranquille devant son public, le gardien de but belge a eu quelques opportunités de s’illustrer pour mettre en échec les offensifs londoniens. D’abord face à Joao Felix, qui ne lui a proposé que des frappes captées ou déviées facilement par le Diable Rouge, présent ensuite pour dévier d’un arrêt réflexe devant Sterling (23e). Sinon, toujours aussi rassurant dans sa surface, rien à dire.

- Carvajal (6) : alors qu’il a connu quelques prestations compliquées ces dernières semaines, le latéral droit espagnol s’est complètement transformé ce mercredi soir à Bernabeu. Son long ballon pour Vinicius a été à l’origine du premier but des siens. Défensivement, c’est tout aussi solide puisque les Blues sont très peu passés par son flanc pour leurs quelques attaques. Averti après une faute d’énervement sur Cucurella (87e).

- Militao (6) : le défenseur central brésilien n’a pas montré de faiblesse dans l’axe de sa défense. Dominant dans les airs et toujours rassurant dans sa lecture du jeu londonien, l’Auriverde a su éviter le danger à son gardien à plusieurs reprises (3 dégagements) et n’a que très peu été pris de vitesse par les attaquants adverses. Son seul bémol dans ce match serait son jaune écopé après un tampon sur Cucurella (83e).

- Alaba (5) : l’ancien Bavarois, tout comme son compère en charnière centrale, n’a pas beaucoup été inquiété par le secteur offensif adverse, timoré depuis le début de la rencontre. Néanmoins, il a eu quelques difficultés à montrer autant de sérénité dans son jeu, comme depuis son retour de blessure. Il a eu même l’occasion de doubler la mise si son coup franc n’avait pas été capté par Kepa (61e). Passé latéral gauche en fin de match, il a su distiller quelques centres intéressants, mais sans trouver preneur.

- Camavinga (6) : après avoir montré ses capacités défensives dans un couloir face à Raphinha lors du Clasico victorieux à Barcelone, le milieu de terrain de formation a montré un très bon visage sur son côté dans un match à enjeu. S’il a été averti après une faute volontaire sur Sterling à l’entrée de la surface (7e), l’international tricolore n’a pas été beaucoup inquiété par des Blues à la peine offensivement, que ce soit Sterling ou James. Remplacé par Rüdiger (71e), qui a retrouvé son ancien club.

- Modric (6,5) : s’il ne faut pas parler d’âge à Kylian Mbappé, cette remarque n’est pas à transmettre non plus au numéro 10 du Real Madrid. A 37 ans, le milieu de terrain croate a proposé une copie de haute voltige dans l’entrejeu, toujours présent pour gérer le rythme de son équipe. S’il a très peu été impliqué dans le travail défensif, son rôle a été rempli à la perfection pour mettre en difficulté le milieu de terrain du CFC. Remplacé par Ceballos (81e).

- Kroos (6) : le milieu de terrain numéro 8 n’a pas changé son jeu habituel, et bien heureusement pour Carlo Ancelotti. L’Allemand a su prendre le jeu à son compte dans cette rencontre, sachant également couper et anticiper les tentatives de contres de son adversaire. Son placement et sa maîtrisé technique a permis aux siens de dominer la bataille du milieu et appliquer ses automatismes avec ses compères du rond central. Remplacé par Tchouameni (84e).

- Valverde (5,5) : l’international uruguayen, titularisé pour compléter le trio du milieu de terrain, a usé de son gros volume de jeu pour se projeter vers l’avant et ainsi mettre la défense londonienne dans le doute et rapidement trouver ses coéquipiers devant. Avant la pause, il s’est même permis de tenter sa chance face au but, mais Kepa s’est imposé face à son tir à ras de terre (44e).

- Rodrygo (6) : le numéro 21 de la Maison Blanche a, comme son compatriote à gauche, su faire briller son sens de l’appel dans le dos de l’arrière-garde de Chelsea pour inquiéter les défenseurs. Mis en échec par Kepa, le Brésilien n’a pas été loin de de présenter une seconde fois face au dernier rempart sans la présence de Koulibaly (49e). Il a même été à l’origine du rouge écopé par Chilwell, auteur d’une faute en tant que dernier défenseur (59e). Remplacé par Asensio (71e), décisif quelques minutes après son entrée d’une belle frappe à ras de terre à l’entrée de la surface (74e).

- Benzema (7) : comme à son habitude, l’attaquant français a été souvent présent dans les phases de possession dans le camp adverse pour mettre le pied sur le ballon et aider les siens à trouver la faille dans la zone de vérité. Cet espace a été trouvé sur l’ouverture du score, où il est venu pousser le ballon dans le but vide après l’arrêt de Kepa devant Vinicius (21e), pour son 90e en LDC. Moins en vue en seconde période, son efficacité devant le but et son sens du jeu prouvent encore qu’il peut briller sous le maillot blanc.

Chelsea

- Kepa (4,5) : le portier espagnol a vécu un premier acte très animé. S’il a été impeccable sur plusieurs situations (12e, 35e, 40e), il aurait pu mieux faire sur le premier but des Madrilènes, où sa manchette n’est pas assez ferme. Il tient en vie ensuite les siens au retour des vestiaires avec plusieurs parades de qualité. Ses sorties dans les airs et dans les pieds ont été plutôt rassurantes. Il est masqué par ses partenaires sur le but d’Asensio. Pas décisif dans cette nuit européenne.

- Fofana (2) : le jeune défenseur français a vécu un quart de finale cauchemardesque à tout point de vue. Il commence mal son match en prenant un carton jaune évitable. Il est coupable ensuite de plusieurs pertes de balle dans son camp, qui ont mis en danger son équipe. Sur le premier but, il est battu dans le duel avec Vinicius. Il a énormément souffert face à la vitesse et la vivacité du Brésilien, qui lui a fait vivre l’enfer. Complètement hors-sujet.

- Silva (3,5) : face au rouleau compresseur madrilène, le brésilien a semblé impuissant. Il est bien trop en retard sur Benzema sur l’ouverture du score. Il sauve toutefois un second but des Merengues sur la ligne. Sa science du placement a parfois été bénéfique pour le club londonien. Mais ses interceptions de patron se font de plus en plus rares. À 38 ans, il commence à être « has been » à ce niveau de la compétition. Remplacé par Mason Mount (75e), qui ne rentre pas au meilleur moment de la rencontre à 10 contre 11. Il s’est crée une belle occasion dans le temps additionnel.

- Koulibaly (4) : si le Sénégalais a été l’arrière le plus solide, il n’a pas été non plus impérial ce mercredi soir. Comme ses compères, il a été en difficulté face à la fluidité collective de la Maison Blanche. Dans les airs, il a quand même gagné plusieurs duels. Sa relance n’a pas été de grande qualité. Il sort blessé après une course avec Rodrygo. Remplacé par Marc Cucurella (55e), qui a réalisé quelques bonnes interventions, même s’il est en retard sur le tir d’Asensio.

- James (4) : habitué à souvent aider ses coéquipiers sur le front de l’attaque, il a été bridé lors de ce quart de finale. Face à Vinicius, il a eu énormément de travail. Et les dribbles du Brésilien lui ont fait un mal fou. Malgré tout, il a réussi à tirer son épingle du jeu en proposant des solutions dans son couloir en délivrant des centres intéressants. Ses espoirs offensifs se sont éteints à partir du moment du carton rouge de Chilwell. Si ses qualités en position d’attaque ne font aucun doute, il doit encore progresser au niveau défensif.

- Kovacic (3) : l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a vécu un retour compliqué sur ses anciennes terres. Il a été bousculé par le pressing et l’impact qu’ont mis les hommes de Carlo Ancelotti. Complètement asphyxié, il a eu très peu d’apports offensif. Il semblait complémentent perdu dans le cœur du jeu. Il a bien trop subi les événements et a rendu une copie neutre.

- Fernandez (3) : le champion du monde argentin a été dépassé par les événements face aux Merengues. Il a perdu plusieurs ballons dans l’entrejeu qui ont mis en difficulté ses partenaires, notamment à cause du pressing de tous les instants des locaux. Il a quand même tenté plusieurs longs ballons en direction de ses attaquants. Mais peu efficaces. Paralysé par l’enjeu, il a semblé un peu perdu dans le onze de Chelsea.

- Kanté (4) : de retour depuis peu sur les terrains de football, il semblait un peu juste pour ce type de rendez-vous. Si le français a bien débuté sa rencontre en récupérant des ballons et en se projetant vers l’avant, son rendement a diminué au fil des minutes. En seconde période et après le carton rouge de Chilwell, il a été fantomatique et en manque de rythme. Le champion du monde 2018 a encore du travail à faire, avant de retrouver son niveau d’antan. Remplacé par Conor Gallagher (75e), qui n’a pas pesé dans ce dernier quart d’heure.

- Chilwell (2,5) : le piston anglais a eu une chance dans cette confrontation : il n’était pas sur le côté droit, où la plupart des attaques du Real Madrid ont eu lieu. Mais il n’a pas non plus profité de cette chance pour se montrer en évidence. Au contraire. Il a été trop timide dans ses prises d’initiative et n’a pas inspiré la sérénité défensivement. Il ternit complètement sa prestation par un carton rouge totalement mérité après un tirage de maillot sur Rodrygo (59e). Un handicap pour les siens.

- Sterling (4) : dans une rencontre pas idéal pour ses qualités, il n’a pas sombré pour autant. Il a réussi à se procurer quelques situations de but et aurait pu presque égaliser sans un arrêt sensationnel de Courtois (24e). Mais l’anglais a été trop peu trouvé par ses partenaires pour espérer mettre en danger la défense madrilène. Il n’a pas été en réussite dans ses dribbles non plus. Remplacé par Kai Havertz (65e), qui ne s’est pas procuré une seule opportunité.

- Joao Félix (4) : l’international portugais a été le joueur des Blues qui a le plus réalisé de tentatives ce mercredi. Il a commencé son match avec un face-à-face contre Courtois, gagné par le Belge (3e). Puis il a frappé plusieurs fois à l’entrée de la surface, sans réussite. Ses appels en profondeur ont rarement trouvé preneurs. L’un des plus remuants, mais trop impuissant. Remplacé par Trevoh Chalobah (65e), qui est venu apporter du soutien à la défense des Blues.