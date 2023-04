LdC, Real Madrid : le feu follet Vinicius Jr a maltraité Chelsea

La suite après cette publicité

Lorsque le Real Madrid joue une rencontre à enjeu, il faut toujours attendre une prestation de haut niveau d’un des trois attaquants. Si Karim Benzema prend souvent ce rôle de leader offensif, c’est bien Vinicius Junior qui a brillé de mille feux devant son public du stade Santiago-Bernabéu. L’attaquant brésilien, titulaire à gauche du trident d’attaque de Carlo Ancelotti et crédite d’un 7,5 par notre rédaction, a fait vivre un cauchemar au côté droit de Chelsea ce mercredi soir, pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).

Un Vini virevoltant

Souvent été servi dans ses pieds, l’ailier international auriverde (21 sélections, 2 buts) n’a pas hésité à faire la différence face à des Wesley Fofana et Reece James à contre-temps défensivement. Et s’il n’est pas flamboyant près de la ligne de touche, il a été dangereux dans la défense tripartite des Blues (4 passes clés), lui qui est à l’origine de l’ouverture du score de Karim Benzema en première période (21e) avant de trouver l’entrant Marco Asensio pour le but du break des Merengues juste avant le dernier quart d’heure (74e).

Interrogé par Movistar après la rencontre, le joueur de 22 ans, élu homme du match par l’UEFA, a surtout voulu mettre en valeur la prestation des siens : « nous avons très bien joué, avec une pression constante, comme la saison dernière. C’est un des meilleurs matches de la saison. Le match retour est encore à venir, il y a un long chemin à parcourir. Il faut garder la tête froide », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS. Une maturité dans ses propos qui confirme sa progression dans le bon sens et sa volonté de s’imposer dans l’institution Real Madrid.

Une condition physique au top

Sans marquer de but face aux hommes de Frank Lampard, le numéro 20 madrilène a néanmoins proposé une copie avec de l’intensité et des efforts répétés, de quoi faire réagir son entraîneur, également au micro de la chaîne outre-Pyrénées : « il n’est peut-être pas le plus lucide en contre-attaque mais il a fait un grand match. Il a été très, très important. » Son importance dans le jeu madrilène a donc porté ses fruits, adressant ce soir sa 16e passe décisive de la saison toutes compétitions confondues, à côté de ses 21 réalisations inscrites.

Ce qui a surtout impressionné la télévision espagnole ce mercredi, c’est bien sa condition physique impeccable, importante pour répéter les appels dans le dos de la défense et changer brusquement de rythme dans ses attaques balle au pied : « je m’entraîne avec Pintus (Antonio, préparateur physique du RMFC) et à la maison avec mon entraîneur pour bien aborder ces matches et cette partie de la saison. Je suis toujours en pleine forme. » Un sérieux qui doit faire plaisir au Mister, qui espérera compter sur lui pour le match retour à Stamford Bridge.