LdC : le Real Madrid a étouffé Chelsea

Real Madrid-Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions, la revanche. Après la double confrontation exceptionnelle de la saison passée, achevée sur un match retour grandiose, les deux équipes se retrouvaient en ce 12 avril 2023 pour le quart aller, cette fois sur la pelouse madrilène. Et très vite, on a compris qu’il y aurait de l’action, avec deux percées de N’Golo Kanté, qui transperçait le milieu de terrain adverse. Sur la première il lançait João Felix au but mais le Portugais manquait de fer pour conclure, gêné par le retour de Militão. Sur la deuxième, il se trompait dans son choix de passe. Chelsea avait montré son plan de jeu, celui de jaillir le plus vite possible en contre, en exploitant la profondeur.

Le Real Madrid, lui, prenait quelques minutes avant de revêtir son habit de lumière, celui qui le rend intouchable en Ligue des Champions. Sur un ballon soulevé par Carvajal, Vinicius prenait le dessus sur Fofana et voyait son tir du bout du pied propulsé dans les buts par Benzema (1-0, 21e). Avec un pressing devenu intense et du mouvement partout, le Real Madrid étouffait Chelsea, et il fallait un sauvetage de Thiago Silva sur la ligne pour empêcher un but de Vinicius (25e). Juste avant, Courtois écoeurait Sterling avec une parade décisive (23e). Le match ne souffrait de presque aucun temps mort, et c’est bien le Real Madrid qui ne relâchait jamais l’accélérateur.

Un Real ultra-dominateur

Au retour des vestiaires, la Casa Blanca continuait son travail de sape. Modric enroulait une frappe juste au-dessus (50e), Benzema se baladait entre les lignes, Rodrygo et Vinicius représentaient une menace constante dans la profondeur. Chelsea se reprenait toutefois un peu, sans se montrer dangereux, jusqu’à l’expulsion de son piston gauche Ben Chilwell, pour avoir retenu Rodrygo en tant que dernier défenseur, juste en dehors de la surface. L’arbitre français de la rencontre, M. Letexier, ne tergiversait pas, à raison.

Cela facilitait encore un peu plus la tâche du Real Madrid, qui pouvait toutefois regretter son manque d’adresse dans la finition. Les frappes de Vinicius, Modric ou même Camavinga ne trouvaient pas toujours le cadre. Celle d’Asensio oui. À peine entré en jeu, l’Espagnol trouvait le chemin du but d’une frappe sèche suite à un corner joué à deux, qui mettait surtout en lumière les failles défensives de Chelsea (2-0, 74e). Le Real Madrid s’échappait un peu plus au tableau d’affichage, alors que Frank Lampard démontrait par ses changements qu’il voulait limiter les dégâts. Il lui faudra remonter deux buts à Stamford Bridge mardi prochain, et cela sera mission impossible si le Real affiche la même forme en Angleterre.