Dortmund recrute Pascal Gross

Pascal Groß wechselt zum BVB

Borussia Dortmund verstärkt sich im zentralen Mittelfeld mit einem deutschen Nationalspieler. Pascal Groß wechselt vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion zu den Schwarzgelben. Der 33-Jährige, der dem deutschen Nationalmannschafts-Kader für die EURO 2024 angehörte, absolvierte in Dortmund den obligatorischen Medizincheck sowie die Leistungsdiagnostik,