Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Vinicius Junior, le Bayern va offrir une recrue à Harry Kane

Solution en interne pour remplacer Vinicius Jr

Le Real Madrid fait face à une terrible malédiction depuis le début de la saison. Après Courtois, Militao, Güler pour ne citer qu’eux, c’est au tour de Vinicius Junior de rejoindre l’infirmerie. Le feu follet brésilien sera absent entre un mois et un mois et demi. Forcément, le secteur offensif madrilène sera impacté. Le journal AS placarde le joueur qui devrait avoir un tout nouveau rôle, il s’agit du Brésilien Rodrygo. Le quotidien madrilène revient sur la métamorphose de l’ailier et estime qu’il est prêt à assumer les responsabilités offensives de l’équipe d’Ancelotti. Car oui, aucune arrivée dans le secteur offensif n’est prévue pour pallier à toutes ces blessures. Avec Jude Bellingham, Rodrygo aura la lourde tâche d’animer l’attaque des Madrilènes. En back-up, il y aura Joselu et un oublié qui aura certainement un rôle à jouer. Il s’agit de Brahim Diaz, revenu cet été après un prêt concluant à l’AC Milan. Dans ses pages intérieures, le journal Sport considère que de nombreuses portes s’ouvrent pour l’ancien joueur milanais sans le Brésilien. L’hypothèse d’un retour à un 4-3-3 avec Brahim Diaz sur l’aile droite est évoquée. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti va devoir se creuser les méninges.

Le Bayern veut offrir un joli cadeau à Kane

Première interview de la recrue phare de l’été en Bavière, il s’agit évidemment d’Harry Kane. L’attaquant anglais s’est plié à la tradition de l’Oktoberfest, costume traditionnel et bière à la main. L’occasion pour lui de livrer ses premiers mots à Sport Bild. Le buteur des Three Lions a fait part de son bonheur de rejoindre un si grand club et va se lancer à la conquête de trophées et notamment de la Ligue des Champions. En tout cas à ses yeux, l’effectif bavarois est taillé pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et le Daily Star révèle que Kane pourrait être aidé par un ancien coéquipier de Tottenham, un certain Eric Dier ! «Suis le guide», peut-on lire. Le tabloïd anglais nous apprend que le Bayern Munich prévoit une offensive de dernière minute pour réunir Eric Dier avec Harry Kane. Les deux sont de grands amis et Dier présente l’avantage de pouvoir évoluer au milieu de terrain et en défense. Il répond donc aux critères de Thomas Tuchel qui demande un renfort dans l’entrejeu. Et en plus, le joueur de 29 ans sera libre en juin 2024. A priori, les négociations ne seront donc pas aussi difficiles pour Eric Dier.

Romelu Lukaku adoubé

L’un des gros feuilletons de l’été se termine, il s’agit du dossier Romelu Lukaku. Et le Corriere dello Sport nous offre une magnifique Une ce mercredi matin. Le peuple romain a tout simplement trouvé son nouveau «roi» ! Comme on vous l’a révélé, Big Rom va débarquer à l’AS Roma sous la forme prêt payant de 4,8 millions d’euros. De son côté, le Belge percevra 7 M€ de salaire ainsi que diverses primes. Comme le relaye La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 30 ans a reçu un accueil de dingue à son arrivée à l’aéroport. Il a été accueil par 5 000 personnes en folie. Le quotidien romain Il Romanista placarde aussi son nouveau numéro 90 avec l’écharpe du club romain, comme le veut la tradition. José Mourinho et Romelu Lukaku vont se retrouver pour la troisième fois après avoir partagé plusieurs années ensemble à Chelsea puis à Manchester United.