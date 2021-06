Euro, France : Emmanuel Macron a envoyé un SMS à Kylian Mbappé

Décevant lors de cet Euro 2020, Kylian Mbappé (22 ans) n’a pas su concrétiser les attentes qui étaient placées autour de lui. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a inscrit aucun but en 4 matchs et a été le bouc émissaire après l’élimination face à la Suisse lundi en huitièmes de finale et son penalty décisif manqué.

Proche du Président Emmanuel Macron, le natif de Paris a reçu des SMS de soutien de la part du chef de l’État. En effet, d’après Le Parisien, le joueur formé à l’AS Monaco a échangé plusieurs messages avec le Président, qui n’a pas manqué de l’encourager et de le soutenir malgré la déception. En plus d’Emmanuel Macron, Kylian Mbappé avait également reçu le soutien public de Pelé à travers les réseaux sociaux.