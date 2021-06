EdF : le message de Pelé à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Depuis hier soir, Kylian Mbappé est au coeur des débats. Auteur d’un Euro très compliqué (0 but), le buteur de l’équipe de France a raté le tir au but qui a provoqué l’élimination des Bleus dès les huitièmes de finale contre la Suisse (3-3, 5 tab 4). Un échec qui lui vaut d’être pointé du doigt.

Heureusement, le natif de Bondy peut compter sur quelques soutiens, comme celui du roi Pelé. « Garde la tête haute Kylian ! Demain est le premier jour d’une nouvelle aventure ! », a-t-il posté sur son compte Twitter. Une marque de soutien qu’appréciera forcément l’attaquant français très critiqué depuis hier soir.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.