OM : Pierre-Emerick Aubameyang, une masterclass pour faire taire les critiques !

Arrivé à Marseille avec le statut assez lourd à porter de successeur d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque olympienne, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un début de saison particulièrement décevant avec la formation de la cité phocéenne. Lors de la rencontre entre l’OM et Brighton ce jeudi en Ligue Europa, l’attaquant gabonais a encore été pointé du doigt pour sa prestation plus que contrastée. Mais malgré cette nouvelle performance discutable, le joueur de 34 ans a réussi à relever la tête ce dimanche.

D’autant plus que les joueurs de Gennaro Gattuso se trouvaient dans une situation délicate avant de retrouver leurs homologues havrais au Vélodrome. Avec une triste treizième place de Ligue 1, le club phocéen était dans l’obligation de faire un résultat face au promu pour se relancer. Pour réussir cela, les Marseillais comptaient d’ailleurs sur leur nouvel attaquant toujours muet en championnat. Mais cette fois-ci, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu présent en convertissant une offrande d’Amine Harit avant de servir idéalement Ismaïla Sarr d’une talonnade subtile.

Pierre-Emerick Aubameyang espère continuer sur sa lancée

Après la rencontre, l’attaquant gabonais de l’OM s’est d’ailleurs confié sur cette première réalisation en Ligue 1 tout en oubliant pas de remercier son coéquipier pour la passe décisive. «Il fallait ouvrir la vanne, elle était rouillée (par rapport à son dernier but en 2013, ndlr). Ca faisait longtemps, je dois remercier amine il fait un match incroyable encore», a notamment lâché Pierre-Emerick Aubameyang tout sourire. L’ancien joueur de Chelsea est ensuite revenu sur son implication lors de la victoire éclatante des Olympiens.

«J’ai pris l’ascendant sur le gardien, je sais que je peux marquer de là où j’suis à ce moment donc je sais que ça va arriver derrière. Juste avant j’ai dit à Isma (Sarr), faut que tu mettes le troisième et on n’en parle plus, il l’a fait, je suis content pour lui», a lâché l’attaquant marseillais. Même son de cloche pour son entraîneur qui attend encore plus de son joueur. «Aubameyang qui a 34 ans, je l’ai appelé dans mon bureau l’autre jour pour lui faire des compliments. T’as joué au Barça, à Chelsea, à Arsenal, tu es un joueur qui sait se sacrifier, et il l’a encore fait contre Brighton et aujourd’hui», a de son côté confié Gennaro Gattuso. De bon augure pour l’OM !