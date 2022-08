La suspension insolite de Fábio Coentrão

Alors qu'il s'est retiré des terrains depuis maintenant un peu plus d'un an, Fábio Coentrão s'est vu être le sujet d'une histoire insolite. Le Portugais a en effet été reconnu coupable, par sa Fédération, d'injures. Un incident survenu en avril 2021, à l'occasion d'une rencontre entre Boavista et Rio Ave, où il évoluait alors.

Pour sa peine, l'ancien du Real Madrid a été sommé de payer une amende d'un peu moins de 1.000 euros, mais surtout, de purger un match de suspension. Une situation cocasse alors que le joueur n'est désormais plus en activité, reconverti dans le secteur de la pêche.