PSV Eindhoven : la nouvelle jeunesse du vétéran croate Ivan Perisic

Il y a un an, Ivan Perisic surprenait son monde. Après une grosse carrière passée du côté de Dortmund, Wolfsbourg, l’Inter Milan, le Bayern Munich ou encore Tottenham, l’ailier décidait de revenir dans son club formateur de l’Hajduk Split. Un choix du coeur qui intervenait après une rupture des ligaments croisés. Disputant 8 matches pour le club croate lors d’un prêt où il a pu retrouver ses sensations, il signait définitivement cet été avec l’Hajduk Split. Une histoire d’amour qui a finalement tourné au cauchemar. Après l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc du club croate, le joueur s’est brouillé avec son coach et cela a amené son départ.

La suite après cette publicité

«Nous regrettons qu’une atmosphère ait été créée qui a eu un impact extrêmement négatif sur le club, mais surtout sur Ivan et sa famille, qui ont subi de nombreux désagréments sans le mériter. Depuis le premier jour, on savait qu’Ivan resterait probablement jusqu’à la fin de l’été. Malheureusement, ces derniers jours, il y a eu des désaccords qui ont abouti à un accord à l’amiable et les deux parties ont calmement conclu que la coopération ne se poursuivrait pas. Dans les prochains jours, nous déciderons si la séparation prendra la forme d’un transfert ou d’une résiliation mutuelle du contrat», annonçait ainsi le directeur sportif Nikola Kalinic.

Ivan Perisic toujours là

Libéré, l’ancien de Sochaux passera quelques semaines sans club de fin août à mi-septembre et allait signer du côté du PSV Eindhoven. Une expérience qui se passe plutôt bien pour lui actuellement. Essentiel dans l’animation des Boeren, il affiche déjà 6 buts et 8 passes décisives en 22 rencontres et a su s’imposer comme un cadre de l’équipe de Peter Bosz. Cela s’est notamment traduit en Ligue des Champions. Contre la Juventus en barrages, il a marqué à l’aller (défaite 2-1) et au retour (3-1 après prolongations) pour permettre à son équipe de rallier les 1/8e de finale. «C’est Ivan Perišić, c’est sûr. C’est un grand joueur et tu l’as encore vu dans son approche et sa finition», notait Noa Lang qui lui avait délivré une offrande après la rencontre.

La suite après cette publicité

De son côté, Peter Bosz soulignait son apport qui est essentiel pour le PSV Eindhoven : «quelle expérience. Pendant un moment, j’ai eu peur de sa réaction quand je l’ai remplacé. Il était bon dans tous les domaines, mais ce n’est pas quelqu’un qui l’admet. Son approche du but était vraiment excellente. Le ballon rebondissait, ce qui rendait la tâche difficile, mais cela lui permettait de le reprendre de volée. Et c’est ce qui s’est passé.» Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’actuel deuxième d’Eredivisie, Ivan Perišić n’a pas dit son dernier mot et fait de la résistance à 36 ans. Encore international avec la Croatie (140 capes, 33 buts et 31 offrandes) et visant la Coupe du monde 2026, l’ailier gauche n’a pas fini d’étonner son monde.