Inter Miami : ça vire à la catastrophe pour Lionel Messi

Ce mercredi soir, l’ancienne MNM du PSG s’est faite remarquer pour des raisons différentes. Opposé au FC Barcelone en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League, Kylian Mbappé (25 ans) a raté son match. De son côté, Neymar (32 ans, qui est actuellement blessé, a fait parler de lui pour avoir envoyé une petite pique au PSG sur les réseaux sociaux après la défaite face aux Culés. Loin de tout cela, Lionel Messi (36 ans) était attendu au tournant lors des 1/4 de finale retour de la Ligue des champions CONCACAF face au CF Monterrey. Absente lors de la manche aller jouée à Fort Lauderdale en Floride (défaite 2 à 1), la Pulga, qui était blessée, avait eu un clash en coulisses avec l’entraîneur adverse, Fernando Ortiz. L’Argentin était donc doublement motivé à l’idée de disputer le match retour au Mexique. Mais la soirée du champion du monde 2018 a viré au cauchemar.

En effet, son équipe s’est inclinée 3 à 1 et a pris la porte. Sur le pré cette fois-ci, Messi, titulaire, a vécu une soirée difficile, même si c’est lui qui a délivré la passe décisive à destination de Diego Gómez. D’ailleurs, personne n’a célébré ce but côté américain, notamment l’ancien joueur du PSG qui n’a pas vraiment brillé. Goal lui a donné la note de 6 avant d’ajouter en commentaires : «l’air totalement abattu à la fin du match. Monterrey l’a contenu et il n’a pas pu se libérer. Finalement, il a donné la passe décisive sur le but de Gomez, mais le match était terminé depuis longtemps à la 85e minute.» En effet, à ce moment-là, Miami était déjà mené 3 à 0. Chahuté par les supporters adverses, qui ont entonné des chants vulgaires (Messi la mange) et qui ont lâché des "Cristiano, Cristiano", Messi n’a pas fait de miracles selon le Miami Herald.

À lire

Le nouveau coup de sang de Luis Suárez

Pas de magie pour Messi

«L’Argentin n’avait pas de tour de magie dans son chapeau. Son visage abattu disait tout alors qu’il quittait le terrain après le coup de sifflet final. Les copropriétaires de l’Inter Miami, David Beckham et Jorge Mas, montrés à la télévision, avaient l’air tout aussi vidés (…) Après le match, Martino et Ortiz ne se sont pas serré la main. L’Inter Miami visait à prouver qu’il avait ce qu’il fallait pour rivaliser avec le poids lourd mexicain Monterrey, et les fans avaient de grands espoirs lorsque Messi revenait dans la formation de départ. De toute évidence, Monterrey était la meilleure équipe et l’Inter Miami a beaucoup de travail à faire.» Même constat pour ESPN. «Le retour de Lionel Messi dans la formation de départ de l’Inter Miami a été vain puisque son équipe a été éliminée de la Ligue des Champions de la CONCACAF par Monterrey au stade BBVA mercredi soir.»

Fox Sports a aussi évoqué le cas de l’Argentin : «Lionel Messi a fait son retour dans le onze de départ pour le match mais cela n’a pas suffi, puisqu’il n’a eu qu’un seul tir cadré (…) C’est sans aucun doute un résultat humiliant pour Miami. L’entraîneur Tata Martino a déclaré publiquement que cette compétition était la priorité absolue du club.» Un club qui va devoir se concentrer sur la MLS et la Coupe des Ligues (il ne participe pas à l’US Open Cup). Mais ce revers a d’autres conséquences puisque les Hérons ne participeront pas à la Coupe du monde des Clubs de la FIFA. Ce qui était aussi un objectif important pour l’Inter Miami mais aussi Messi. Cette sortie de route hier soir est donc un véritable désastre sportif, mais aussi financier. Elle est d’ailleurs vécue comme un véritable fiasco aux Etats-Unis.

Un fiasco pour l’Inter Miami

D’autant que la franchise floridienne a réalisé de gros investissements en recrutant Lionel Messi, Luis Suarez, Sergios Busquets, Jordi Alba (expulsé hier soir) et bien d’autres. Elle a aussi fait venir Tata Martino, ancien entraîneur du Barça, pour mener ce projet à bien. Mais ce dernier n’a pas réussi sa mission. Après la rencontre d’hier soir, il a confié : «je pense que nous avons très bien joué contre Nashville (en 1/8e de finale), et lors du premier match contre Monterrey, Au retour, jusqu’au but de Berterame, c’est là que le tournoi s’est terminé pour nous. Ce but à la 15e minute de la seconde mi-temps nous a mis hors course.» Le technicien argentin en a aussi profité pour taper du poing sur la table, lui qui a donc évoquer les diverses restrictions (salaires, budget) pour expliquer l’échec de son club.

«Tant que la MLS n’assouplira pas ses règles pour permettre aux équipes d’avoir des effectifs plus importants et ne rendra pas si difficile le remplacement des joueurs en cas de blessure ou de suspension, les équipes mexicaines continueront d’avoir un avantage.» Son joueur, Julian Gressel, s’est moins caché que lui. «C’était décevant de perdre ici et de sortir de la compétition; Nous voulions avancer. Nous savions que Monterrey était une très bonne équipe et évidemment un adversaire coriace. Ils ont très bien joué et nous avons commis des erreurs qui ont fini par nous coûter cher. J’espère que nous en tirerons des leçons et que nous pourrons passer à la prochaine compétition et bien faire.» Il le faudra pour l’Inter Miami, qui a déjà manqué un objectif prioritaire avec la Ligue des champions Concacaf. Même avec Lionel Messi, l’écurie de MLS a encore du travail pour passer un cap.