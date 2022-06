JT Foot Mercato : la Juventus en pleine révolution

La suite après cette publicité

La Juventus se regénère à travers le mercato

À la Juventus, le premier transfert de taille se profile avec l'arrivée de Paul Pogba. Selon nos informations, la Pioche a déjà signé son contrat avec la Vieille Dame. Libre de tout contrat, il s'y est engagé pour les quatre prochaines saisons. Un milieu de terrain qui pourra également voir débarquer Leandro Paredes, l'Argentin est toujours dans les petits papiers des Bianconeri. Le PSG a fixé son prix et le laissera partir contre un chèque de 20 M€. Autre joueur libre du PSG, Angel Di Maria. L'affaire est en bonne voie au Piémont depuis des semaines mais le dossier prend du plomb dans l'aile avec l'intérêt du FC Barcelone, à qui il donne sa préférence pour des raisons personnelles. En cas de départ de Matthijs de Ligt cet été, Kalidou Koulibaly est pressenti pour remplacer le Néerlandais qui est annoncé dans plusieurs clubs européens. Enfin, pour succéder à Paulo Dybala laissé libre, Luis Suarez est évoqué pour garnir l'attaque turinoise. Rappelons que Suarez avait failli signer à Turin il y a deux ans, avant de s'engager finalement avec l'Atlético.

Romelu Lukaku dit non au PSG

Romelu Lukaku met le feu au mercato puisqu'il souhaite quitter Chelsea dès cet été, seulement un an après son retour dans le club londonien. Multipliant les appels du pied pour revenir à l'Inter Milan, les dirigeants nerazzurri s'activent en coulisses pour le rapatrier. Aujourd'hui, la presse italienne nous apprend que le PSG a tenté le coup pour l'attaquant belge. Mais la tentative des Parisiens a été vaine. Lukaku a refusé les avances du Paris Saint-Germain. L'ancien de Manchester United ou d'Everton ne veut entendre parler que de l'Inter, au grand désespoir de ses autres courtisans.

Deux renforts sur les tablettes de l'OM

Plutôt calmes sur le mercato jusqu'ici, les Phocéens viseraient des joueurs d'expérience et notamment au milieu de terrain avec Axel Witsel. C'est le Belge lui-même qui a vendu la mèche à la presse en confirmant les premiers contacts sans pour autant en dire plus. En attendant l'intronisation de Javier Ribalta au poste de directeur du football, Pablo Longoria aimerait recruter en Serie A. C'est notamment Luis Muriel de l'Atalanta qui est dans le viseur. L’OM a fait sa demande à la DEA et nul doute qu’il s’agit d’un transfert puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat au Colombien. L'autre joueur pisté est le défenseur néerlandais du Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer. Feyenoord est également sur le coup, mais l'OM aurait déjà soumis une offre de contrat au joueur.