Élections à la LFP : Vincent Labrune fait déjà de folles promesses

C’était le grand jour pour le football français. Réunis toute la journée à Paris avec un programme chargé, les dirigeants des clubs français se devaient d’organiser une assemblée générale pour élire le nouveau conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) mais surtout le nouveau président de l’institution française. Deux hommes se battaient pour le poste d’un côté Vincent Labrune, président sortant autant décrié que soutenu par les acteurs du ballon rond français. De l’autre, Cyril Linette, seul candidat de l’opposition et ancien dirigeant du PMU et de L’Équipe. Et dans l’après-midi, le résultat a été annoncé : «sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%)», peut-on lire sur le tweet publié sur le compte officiel de la LFP.

En fin de matinée, le candidat Cyril Linette avait empoché une première victoire. Le premier processus de l’élection concernait la Ligue 2, dans les alentours de 11 heures, qui a eu le droit à deux votes de la part de ses deux administrateurs représentants. Avant le vote des présidents de Ligue 1, Cyril Linette avait déjà remporté 9 voix parmi le collège de Ligue 2 contre 7 pour Vincent Labrune - et deux abstentions. Finalement, c’est bien le collège de Ligue 1 qui a tout fait basculer en accordant 14 voix à Monsieur Labrune contre 2 pour Monsieur Linette avec une abstention à souligner. Après cette victoire annoncée, l’assemblée générale a entériné le résultat du scrutin et une conférence de presse a par la suite été organisée dans les locaux de la LFP.

Revaloriser le football français !

Fraîchement réélu, Vincent Labrune s’est confié aux journalistes aux côtés Arnaud Rouger, directeur général de la Ligue de football professionnel : «en tout état de cause, il y a eu des échanges. Tout le monde a pu s’exprimer, chaque candidat a pu présenter son projet. Aujourd’hui, les urnes ont parlé et nous en sommes très satisfaits. Avec Arnaud, depuis quatre ans, nous avons lancé un plan de réforme très structurel et très ambitieux face aux crises majeures que nous traversons et face aux défis que nous devons affronter en tant qu’entreprise de spectacle. On est dans un monde en mutation forte et profonde. On va passer tout de suite dès demain à la phase 2 de ce projet. Il faut qu’on accélère notre transformation, il faut presque qu’on se réinvente en tant que partie prenante du football car ce n’est pas celui qu’on a pu connaître encore ces dernières années», a d’abord précisé Vincent Labrune. Pour rappel, le football français a vécu une renégociation chaotique pour ses droits TV cet été, remportée par la chaîne DAZN.

Il a poursuivi en promettant un changement de philosophie en interne, notamment une baisse annoncée de son salaire : «se réinventer comment ? Se réinventer déjà à travers notre fonctionnement, c’est le sens du plan d’économie de charge qu’on a mis en place depuis 2 mois avec Arnaud, certains clubs, LFP Media qu’on doit diminuer pour augmenter l’assiette de répartition de club (…) On doit aussi se réinventer en tant que gouvernance. On n’a pas tout mal fait dans le premier mandat, on a fait de bons trucs, on doit s’appuyer dessus, on a des choses qu’on a moins fait, notamment sur les derniers mois. On doit renforcer notre gouvernance, le poids des clubs, des collèges pour qu’il y ait plus de liens, de dialogue avec un objectif commun. On va créer un collectif stratégique au sein de LFP Media pour favoriser le dialogue. Il n’y a qu’ensemble qu’on y arrivera de rebondir pour réussir notre objectif sportif qui est ambitieux. Celui qui doit donner l’exemple, c’est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révisions à la baisse de sa rémunération», a poursuivi le président réélu en rappelant la 5ème place UEFA consolidée.

L’ancien dirigeant de l’OM a aussi tenu à remercier tous les acteurs du football français avec qu’il veut travailler étroitement notamment les arbitres en écoutant les critiques, qu’il assume pleinement : «si je ne les entends pas, je dois changer de planète. Il n’y a eu que ça. Je vous l’ai dit : on a fait de bonnes choses et on a fait des erreurs. Elles sont tout à fait factuelles. On a un appel d’offres domestique qui est très décevant. C’était très compliqué et très décevant. C’était loin de nos attentes, on doit se nourrir de nos échecs. On doit apprendre de ça. On doit réfléchir à ce qui a été mal fait. On avait une bonne stratégie qui était validée par tous. On s’est heurté à un principe, c’est compliqué dans un pays comme la France de pouvoir envisager quelque chose de positif sans avoir une relation apaisée avec votre employeur. On entend les critiques, on s’en nourrit, c’est la courbe d’expérience». Au travail désormais et il y aura du boulot pour le duo Labrune / Rouger…