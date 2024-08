Le dossier Nico Williams touche à sa fin, Bruno Fernandes va signer un nouveau contrat XXL

Nico Williams va rejoindre Barcelone

Sport est catégorique sur l’interminable dossier Nico Williams. Nico va venir comme le média l’indique en gros sur sa une. Le quotidien nous assure que le joueur a donné son oui pour signer à Barcelone. Sa venue est la grande priorité du Barca, et elle est de plus en plus proche. Le dossier est dans les mains de Barcelone, qui doit trouver un montage financier pour pouvoir payer sa clause située autour de 62M€ et pouvoir l’enregistrer. Le Barca pense que le deal sera bouclé la semaine prochaine.

Le salaire dingue de Bruno Fernandes

Le Manchester Evening News nous fait part de la prolongation de contrat de Bruno Fernandes à Manchester United sur sa une. Selon le quotidien, le club mancunien et le joueur portugais seraient tous proches de parvenir à un accord. Bruno Fernandes devrait être un joueur des Reds Devils jusqu’en 2027. Son statut et ses performances ces dernières années ont poussé Manchester à lui proposer un salaire de près de 350 000€ par semaine.

Désiré Doué a choisi le PSG

Le PSG a réussi à boucler le très gros coup Désiré Doué. Convoité par le Bayern Munich, c’est finalement le club de la capitale qui a eu le dernier mot selon nos informations exclusives. Paris a formulé une offre de 40M€+ 10M€, se rapprochant des exigences du club breton. Après son aventure Olympique, Doué a tranché pour son venir et a choisi de rejoindre le PSG. Il ne reste plus qu’a finalisé son arrivée.