Real Madrid : Arsenal veut s’offrir Eduardo Camavinga dès cet hiver

Après s’être fait "voler" Mykhaylo Mudryk par Chelsea, alors que l’Ukrainien avait donné son accord pour rejoindre les Gunners, Arsenal veut frapper fort cet hiver sur le marché des transferts. Ce vendredi, le club du nord de Londres a bouclé l’arrivée de l’ailier belge Leandro Trossard (28 ans) contre environ 30 M€, bonus compris, qui était notamment sur les tablettes de l’OM ou encore de Tottenham, en provenance de Brighton.

Mais l’actuel leader de Premier League n’en a pas fini. Désireux de renforcer son milieu de terrain pour le reste de la saison afin de prévoir une éventuelle blessure de Thomas Partey ou de Granit Xhaka, les Gunners tentent un coup de folie. En effet, selon les dernières nouvelles de l’Evening Standard, Arsenal prépare actuellement une offre pour tenter de se faire prêter le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga (20 ans).

Eduardo Camavinga en manque de temps de jeu

Arrivé le 31 août 2021 chez les Merengues, l’ex-Rennais est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la capitale espagnole, mais n’est pas encore un titulaire dans le onze de Carlo Ancelotti car Luka Modric et Toni Kroos performent toujours. Selon le média britannique, le Real Madrid n’est pas certain de vouloir prêter Eduardo Camavinga pour le reste de la saison, même si l’international français aimerait plus de temps de jeu.

«C’est vrai que je l’ai remplacé de nombreuses fois à la mi-temps et, qu’en termes de changements, je n’ai pas toujours été juste avec lui. Il est bien, j’ai beaucoup de confiance en lui, il va encore beaucoup apporter à l’équipe», expliquait Carlo Ancelotti à propos de son jeune milieu de terrain. Sa situation pourrait donc convaincre les Merengues à prêter leur joueur chez les Gunners, qui surveillent également de très près Declan Rice, mais West Ham demande près d’une centaine de millions d’euros. L’hiver d’Arsenal risque d’être mouvementé, sans oublier l’arrivée imminente de Jakub Kiwior.