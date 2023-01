Arsenal a bouclé l’arrivée de Jakub Kiwior pour 25 M€ !

Voilà une jolie surprise pour les supporters d’Arsenal. Sur le point d’accueillir Leandro Trossard (28 ans), l’élément offensif de Brighton, les Gunners ont également bouclé l’arrivée de Jakub Kiwior (22 ans), le défenseur central de La Spezia. Nous sommes en mesure de vous confirmer que l’international polonais (9 capes) va s’engager en faveur du club londonien en échange de 25 M€ (+ 5 M€ de bonus), comme annoncé par le média Meczyki en Pologne. Selon nos informations, il devrait passer sa visite médicale dimanche en Angleterre.

Cadre de La Spezia depuis son arrivée en Serie A, à l’été 2021, Jakub Kiwior a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison en Italie, où il a bien progressé et s’est forgé une belle réputation. Le gaucher, qui a disputé les 4 matchs de la Pologne, au Qatar, lors de la Coupe du Monde 2022, va s’engager pour 5 ans et demi avec Arsenal, soit jusqu’en juin 2028. Kiwior, courtisé par le Borussia Dortmund et Chelsea, avant que les Blues ne mettent la main sur Benoît Badiashile cet hiver, viendra renforcer l’arrière-garde de l’actuel leader de Premier League, mais aussi concurrencer William Saliba, Gabriel et Rob Holding.

