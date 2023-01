West Ham : Arsenal fait de Declan Rice sa priorité estivale

La suite après cette publicité

Arsenal-Chelsea, le retour ? Telle est la bataille à laquelle on pourrait une nouvelle fois assister sur le mercato dans les prochains mois. Après le feuilleton Mykhaylo Mudryk, qui a finalement rejoint les Blues alors qu’il avait clairement affiché sa préférence pour les Gunners pendant de longs jours, ou encore la piste João Félix, qui a aussi atterri à Stamford Bridge cet hiver, les deux rivaux londoniens pourraient s’affronter à distance l’été prochain, sur le dossier Declan Rice.

D’après les informations de The Times, Arsenal a fait du puissant milieu de 24 ans sa priorité estivale pour les mois à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2024 West Ham, l’international anglais ne prolongera pas avec les Hammers. Le média britannique précise que les Gunners sont confiants à l’idée de battre Chelsea dans la course à sa signature. Manchester United, mais aussi Manchester City rôdent autour de Declan Rice, passé par les jeunes de Chelsea, et qui devrait rapporter environ 90 M€ à WHU.

À lire

Newcastle United veut piocher trois joueurs à Chelsea