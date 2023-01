Chelsea subtilise Mykhaylo Mudryk à Arsenal !

La suite après cette publicité

Chelsea casse la banque et on peut appeler ça une récurrence depuis l’arrivée de Todd Boehly à la tête du club anglais. Les Blues qui ont déjà recruté Andrey Santos (12,5M€), David Datro Fofana (12M€) et Benoît Badiashile (38M€) viennent de s’offrir un nouveau coup sur ce marché des transferts avec l’arrivée de Mykhaylo Mudryk. Alors qu’il a récemment fêté ses 22 ans (5 janvier dernier), le natif de Krasnohrad vient de devenir le plus gros transfert issu d’un club ukrainien et arrive pour une somme avoisinant les 110 millions d’euros (70M€ + 40M€ de bonus) du côté de la Perfide Albion. Un chiffre totalement fou qui s’explique par la réticence du Shakhtar Donetsk à s’en séparer et à la bataille que se sont livrée Arsenal et Chelsea dans ce dossier.

Se révélant au cours de la saison 2021/2022 en prenant tout doucement une place de titulaire dans l’effectif de Roberto De Zerbi, le droitier montrait rapidement un fort potentiel. Disposant d’un gros bagage technique, ainsi que des qualités de percussion et de passe élevées, il terminait sa première saison avec 2 buts et 9 offrandes en 19 rencontres. Des débuts en fanfare lui permettant de découvrir la sélection ukrainienne (8 capes). Resté cet été malgré des intérêts de Brentford, du Bayer Leverkusen ou de Nice, il a finalement pris du gallon.

À lire

Wonderkids 2022 : qui sont les 50 meilleurs jeunes U21 de la planète ?

Chelsea a damé le pion à Arsenal

Dans un club bousculé par la guerre et l’exode de ses Brésiliens hors du pays, le Shakhtar Donetsk a été obligé de donner plus de protagonisme à des joueurs locaux, permettant à Mykhaylo Mudryk de devenir la star incontestée de l’équipe. Brillant aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions (10 buts et 8 offrandes en 18 matches), il a su confirmer les prémices déjà montrées tout en haussant ses statistiques. Une confirmation appréciée en Premier League, notamment par Arsenal et Chelsea.

La suite après cette publicité

Arsenal a lancé les premières offres, mais Chelsea a suivi en faisant monter les enchères au point de s’arracher la signature du jeune prodige. Dans un communiqué, le club anglais s’est félicité de la nouvelle : «Mykhailo Mudryk a finalisé son transfert du Shakhtar Donetsk à Chelsea après avoir convenu de conditions personnelles avec le club. L’international ukrainien, qui a eu 22 ans au début du mois, a signé un contrat de huit ans et demi avec les Blues pour sceller son transfert à Stamford Bridge.»