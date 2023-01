Les enchères deviennent complètement folles pour Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

Qui se doutait il y a encore quelques semaines que Mykhaylo Mudryk serait au cœur d’une immense bataille entre Arsenal et Chelsea ? Après un début de saison épatant avec le Shakhtar Donetsk, et en dépit du contexte ukrainien, l’ailier a vite compris que son club allait devenir un peu trop petit pour son immense talent. En revanche, il n’a probablement pas anticipé ce long feuilleton du mercato d’hiver.

Il ne fait plus vraiment de doute qu’il va quitter son club formateur pour rejoindre Londres. Mais pour aller où ? Les Gunners ont longtemps tenu la corde en proposant deux premières offres aux alentours de 60 M€, seulement la situation sportive franchement mauvaise des Blues a poussé à réagir. Chelsea est entré dans la danse, et mécaniquement cela a fait grimper les enchères. De manière vertigineuse même.

Un tournant décisif ?

Ce n’est pas pour déplaire au Shakhtar Donetsk, qui se frotte les mains. Avec la concurrence des deux clubs anglais, les offres sont passées à 70 M€, puis à 90 M€. Le club ukrainien a alors exigé 100 M€ et devrait finir par les obtenir à en croire la presse britannique. D’après The Sun, Chelsea est disposé à aligner cette somme, là où Arsenal commence à faire la grimace car il n’avait pas prévu de dépenser autant.

L’ancien latéral droit croate, Darijo Srna et légende du Shakhtar, désormais directeur sportif, était même dans les travées de Stamford Bridge jeudi lors de la défaite des Blues contre Manchester City. Il était assis en compagnie de Todd Boehly, le patron du club anglais. Il faut dire qu’avec tous les blessés, la situation devient vraiment pressante. The Telegraph abonde en expliquant qu’Arsenal est en train de jeter l’éponge et tente de se consoler en ouvrant le dossier João Félix…