Arsenal augmente son offre pour Mykhaylo Mudryk

Arsenal parviendra-t-il à ses fins pour Mykhaylo Mudryk (21 ans) ? C’est l’une des principales questions de ce mercato hivernal 2023. Il y a quelques jours, nous vous révélions que les Gunners avaient lâché une seconde offre au Shakhtar Donetsk pour s’attacher les services du jeune attaquant, après avoir d’abord proposé environ 60 M€ aux Ukrainiens. Nos confrères du Telegraph, notamment, expliquent ce lundi qu’Arsenal a augmenté son offre soumise au Shakhtar ces dernières heures.

Plusieurs médias évoquent un montant inférieur à 70 M€ (bonus compris). CBS Sports indique de son côté que le leader de Premier League reste confiant à l’idée de conclure ce deal, et ce pour bien moins que les 100 M€ espérés par le club ukrainien. The Telegraph précise que les discussions entre les deux clubs se poursuivent et qu’Arsenal demeure la seule formation en contact direct pour Mykhaylo Mudryk, qui a clairement manifesté son désir de rejoindre le nord de Londres ces derniers jours.

