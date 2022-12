Arsenal fait une nouvelle offre pour Mykhaylo Mudryk

Pépite du Shakhtar Donetsk dont le style de jeu lui a valu le surnom de "Neymar Ukrainien", Mykhaylo Mudryk a mis l’Europe à ses pieds au cours des derniers mois. Le jeune attaquant prometteur de tout juste 21 ans est sur toutes les bouches en Premier League actuellement et surtout du côté d’Arsenal. Les Gunners ont déjà fait une première offre il y a quelques jours d’environ 60 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants ukrainiens qui attendent encore plus.

Selon nos informations, le club de Mikel Arteta ne va pas s’arrêter là et a formulé une nouvelle offre au Shakhtar Donetsk pour les convaincre le lâcher leur pépite. Les négociations sont actuellement en cours concernant cette nouvelle proposition et toutes les parties sont confiantes. Le joueur pourrait bien débarquer du côté de Londres pour venir renforcer l’actuel leader de Premier League. Et ce serait un très gros coup réalisé par Arsenal.

