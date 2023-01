Arsenal : la story de Mykhailo Mudryk qui grossit la rumeur

La suite après cette publicité

Alors qu’il est plus que jamais lié aux rumeurs avec Arsenal, Mykhailo Mudryk (21 ans) a publié samedi soir une story sur son compte Instagram où le joueur tant convoité filme sa télévision sur laquelle est diffusée la rencontre entre Arsenal et Brighton. On y voit alors Roberto De Zerbi, actuel tacticien des Seagulls passé par le banc du Shakhtar, et Mikel Arteta, entraîneur des Gunners. Mudryk y a écrit alors le message : «2 Top Coach». Assez pour que la planète foot s’enflamme en cette période de mercato.

Pour rappel, le club londonien a soumis une nouvelle offre au Shakhtar Donetsk en fin de semaine, après une première proposition de 60 millions refusée par la direction ukrainienne. Les Gunners sont en pole position et le jeune milieu semble en avoir conscience…

