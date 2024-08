Le Havre a reçu une première offre pour Étienne Kinkoué

Un contexte incertain, des droits TV peu favorables, des finances limitées… Le Havre doit composer avec différentes contraintes durant ce mercato estival. Pour autant, le club doyen, maintenu dans l’élite du football français, tenter de profiter de cette fenêtre estivale pour façonner l’effectif le plus compétitif possible. Après le départ de Luka Elsner du côté du Stade de Reims et l’arrivée récente de Didier Digard sur le banc normand, la formation havraise a ainsi officialisé plusieurs arrivées.

Outre les premiers contrats professionnels de Daren Mosengo (19 ans) et de Paul Argney (18 ans), les Hacmens ont ainsi mis la main sur Ruben Londja (17 ans), grand espoir suisse, Ismaïl Bouneb (18 ans), milieu offensif de formation, et Yanis Zouaoui (26 ans), débarqué en provenance de Martigues et fort d’une trajectoire assez folle. Oui, mais voilà, après avoir recruté, Mathieu Bodmer et ses équipes doivent également dégraisser. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le HAC a ainsi reçu une première offre pour Étienne Kinkoué.

Réflexion en cours pour Étienne Kinkoué

Défenseur central de 22 ans et considéré comme l’une des plus belles promesses à son poste, le natif de Lyon sort d’une saison à 24 matches toutes compétitions confondues et n’a pas manqué d’attirer l’attention sur lui par des performances plus que convaincantes. Solide défensivement, rugueux dans les duels et précieux dans les airs, le numéro 6 havrais s’illustre déjà par une belle maturité, et ce, malgré son jeune âge. Un rendement provoquant logiquement les convoitises de certains clubs européens.

D’après nos indiscrétions, les Ciel et Marine disposent, à ce titre, d’une première proposition d’Hoffenheim, pensionnaire de Bundesliga. Une offre avoisinant les 7 millions d’euros (+ un de bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente). Si des échanges ont eu lieu entre les deux formations, le principal concerné se laisse lui le temps de la réflexion et attend, parallèlement, des offres d’autres clubs. Reste désormais à savoir qui sera susceptible de se positionner pour le droitier d’1m96, passé par Troyes, l’Inter ou encore l’Olympiakós Le Pirée…