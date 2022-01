Fiorentina : Dušan Vlahović sort du silence à propos de son avenir

La suite après cette publicité

Outre les deux feuilletons Erling Haaland et Kylian Mbappé, celui de Dušan Vlahović devrait également agiter la presse sportive européenne cet été. Auteur de 18 buts en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, le buteur serbe est dans le viseur des plus grandes formations d'Europe et a profité de la trêve hivernale pour évoquer sa situation dans une interview accordée au quotidien russoPolitika

«Je suis actuellement concentré sur de nouveaux objectifs, mais il ne faut jamais dire jamais (...) Nous avons une bonne équipe, de grands joueurs, un grand soutien de la part des fans. Tout mérite le respect. Seul Dieu sait ce qu'il se passera au cours de la prochaine période. Mon désir est d'emmener la Fiorentina en Europe, car cela fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Alors je ne sais pas ce qui peut arriver. Nous verrons bien», a-t-il expliqué.