Classement FIFA : l’Argentine demeure sur le toit du monde, la France reste deuxième

Fidèle aux us et coutumes, la FIFA vient de dévoiler son classement mondial, ce jeudi. Après avoir battu le Brésil dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde, l’Argentine conserve son leadership. Le vainqueur du dernier Mondial conserve son avance sur la France. En dépit de leur large succès sur Gibraltar (14-0), les Bleus n’ont pas été en mesure de venir à bout de la Grèce (2-2) et donc de faire mieux que l’Albiceleste pour lui rafler la mise.

En revanche, la victoire du champion du monde 2022 sur la Seleçao, qui recule ainsi au cinquième rang, profite à l’Angleterre. À deux jours de connaître leurs futurs adversaires à l’occasion de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne l’été prochain, les Three Lions se hissent sur le podium. Après avoir essuyé deux revers en amicaux, face à la Turquie (3-2) puis contre l’Autriche (2-0), l’Allemagne glisse quant à elle à la 16e place.