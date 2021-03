Coupe d'Allemagne : le BvB en demie !

Ce mardi, nous avions droit à un gros match en Allemagne. En effet, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Petit fait étonnant, Marco Rose, le coach de Gladbach, va entraîner la saison prochaine le BvB où son futur adjoint, Terzic, est actuellement en place. L'occasion donc de se connaître mieux ! Et la désillusion a dû être terrible pour Rose dans ce quart de finale de la Coupe d'Allemagne.

En effet, lui et ses hommes se sont inclinés sur le score d'un but à zéro. Tout d'abord, Erling Haaland, l'incroyable buteur norvégien, voyait son but refusé pour une position de hors-jeu (53e). Mais finalement, le club de la Ruhr allait être récompensé. Suite à une belle action collective, Jadon Sancho récupérait le cuir et envoyait une frappe qui heurtait l'intérieur du poteau avant de rentrer dans les filets. Ce sera finalement le seul but de la rencontre. Le BvB file en demie !