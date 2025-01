Chelsea va échapper à un retrait de points

Sur le plan sportif, Chelsea est de retour au premier plan cette saison. Cinquièmes de Premier League, les joueurs d’Enzo Maresca sont en course pour le podium, et donc une qualification en Ligue des Champions. Mais en coulisses, les Blues sont rattrapés par leur passé. Il y a un an, le Telegraph révélait que les propriétaires ayant acquis le club londonien en 2022 avait signalé à la Premier League, la FA et l’UEFA des irrégularités financières concernant des transactions effectuées entre 2012 et 2019.

Suite à ce signalement, les transferts de Willian et Eto’o, arrivés en provenance de l’Anzhi Makhachkala, ont été examinés. Des paiements auraient été effectués à des « entités russes » non déclarées, en dehors des transactions officielles. Mais le Telegraph révèle désormais que Chelsea et les responsables de la Premier League négocient pour un règlement financier du litige, et ainsi éviter un retrait de points. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.