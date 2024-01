Leroy Sané joue la montre pour sa prolongation avec le Bayern

Arrivé en 2020 de Manchester City pour près de 50 millions d’euros, Leroy Sané (27 ans) n’a plus que 1 an et demi de contrat avec le Bayern Munich (jusqu’en 2025). Des premières discussions ont eu lieu cet été avec Christoph Freund, le directeur sportif du club bavarois, sans pour autant concrétiser. L’international allemand (46 sélections) a pourtant affirmé son attache pour le Bayern. Sa décision ne semble pourtant pas être prise pour Bild.

Pour le quotidien allemand, Leroy Sané veut attendre cet été et la fin de l’Euro dans son pays. L’intérêt pour lui est d’être en position de force s’il réalise une bonne compétition. L’attaquant bavarois n’est d’ailleurs pas le seul dans cette situation. Joshua Kimmich (contrat 2025), Alphonso Davies (2025), Leon Goretzka (2026) et Serge Gnabry (2026) Matthijs de Ligt (2027) sont également en renégociation de leur contrat avec le club.