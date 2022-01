FC Barcelone : mais que se passe-t-il avec Frenkie de Jong ?

La suite après cette publicité

La tendance générale du côté de Barcelone est à l'optimisme. Après le match d'hier, où les Catalans estiment avoir été au niveau des Merengues, et même avant ça, les supporters du Barça prédisaient un bel avenir à leur club de cœur. Et pour cause, avec des jeunes du calibre de Pedri, Gavi, Ansu Fati ou Nico Gonzalez, l'écurie blaugrana a la matière première suffisante pour espérer retrouver le niveau qui est le sien. Les jeunes du club sont d'ailleurs très souvent encensés, et mis au cœur du projet par Joan Laporta. Mais au milieu de tout ce beau monde, il y a un joueur, un peu plus âgé que les joueurs cités mais toujours relativement jeune, qui échappe à cette vague de positivisme.

Il s'agit de Frenkie de Jong. Pourtant vu comme le nouveau patron du milieu barcelonais pour la prochaine décennie lors de son arrivée en Catalogne il y a deux ans, le joueur formé à l'Ajax ne semble plus vraiment convaincre son monde à Barcelone. Déjà, il faut le dire, parce qu'il n'a pas toujours été à son meilleur niveau sur le terrain. S'il n'a jamais fait partie des maillons faibles de l'équipe, il a aussi rarement réussi à tirer les siens vers le haut. Même si le contexte général ne l'a jamais vraiment mis dans les meilleures conditions depuis son arrivée, les gens restent globalement sur leur faim. Et depuis quelques semaines, on parle de plus en plus d'une vente du milieu néerlandais.

Taillé dans les médias

Déjà, parce qu'il est encore très bankable, et qu'une vente permettrait d'avoir bien plus de marge de manœuvre dans des dossiers comme celui menant à Erling Haaland. Et derrière, avec Gavi, Pedri ou Nico Gonzalez, le Barça a de quoi couvrir son départ. Mais surtout, il semble y avoir une certaine toxicité ambiante autour de lui, avec des médias de plus en plus critiques et sévères à son sujet. Dans les notes de la rencontre de mercredi soir, il écope d'un 4/10 dans le journal Sport, la pire note de l'équipe à égalité avec Dani Alves. Pourtant, s'il est vrai qu'il n'a pas été flamboyant, on ne peut pas dire qu'il ait été moins bon que Busquets par exemple, qui écope pourtant d'un 5/10, alors que d'autres joueurs ayant rendu des copies discutables comme Alba ont reçu un 6/10.

Ce même média s'interroge sur ce que doit faire le Barça ce matin dans un papier publié sur son site, alors qu'il y a quelques jours, il avait déjà publié une liste de possibles destinations pour le joueur de 24 ans. Un sentiment anti-Frenkie de Jong serait-il en train de naître à Barcelone ? A l'heure où des cadres de l'équipe comme Busquets, Piqué ou Alba sont plutôt épargnés malgré des prestations pas toujours flamboyantes, on ne semble rien pardonner à FdJ. Les dirigeants du Barça sont-ils derrière tout ça pour faciliter un départ ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, De Jong n'est aujourd'hui plus considéré comme un pilier du futur FC Barcelone. Son remplacement à la pause par Xavi hier soir n'avait d'ailleurs rien d'anodin, alors que, là aussi, il était loin d'être le plus mauvais sur la pelouse. Affaire à suivre...