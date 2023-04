Chelsea accélère pour Luis Enrique !

La suite après cette publicité

Libre depuis son départ de la sélection espagnole en décembre dernier, Luis Enrique a vu son nom être associé avec insistance à Chelsea ces derniers jours, pour succéder à Graham Potter. Selon Jijantes, le technicien espagnol s’est même rendu à Londres ce mercredi matin en compagnie de son ami et conseiller Iván de la Peña. Une information confirmée par la presse anglaise et notamment The Independant qui révèle que l’ancien sélectionneur de l’Espagne a marqué beaucoup de points lors des premiers échanges téléphoniques avec la direction londonienne.

L’ex-entraîneur du Barça a bluffé son monde en présentant aux dirigeants une vision précise et claire de son projet pour permettre à Chelsea de retrouver de sa superbe. Il a notamment convaincu par ses idées de jeu et par sa volonté de mettre en place un style avec beaucoup d’intensité et un gros pressing qui convient parfaitement à l’effectif. Alors qu’il a récemment déclaré publiquement vouloir connaître une expérience en Angleterre, Luis Enrique a aussi perfectionné son anglais pendant sa période d’inactivité. Un gros atout pour la direction.

À lire

Chelsea : le match phénoménal du patron N’Golo Kanté

Une expérience en C1 qui fait la différence

Le média britannique précise que le club avait déjà été intéressé par son profil, mais ses énormes revendications salariales et ses difficultés dans la maîtrise de la langue anglaise avaient fini par décourager les dirigeants. Mais cette fois-ci, la donne a changé. Le nouveau propriétaire Todd Boehly, qui ne compte pas ses dépenses depuis son arrivée à Chelsea, est prêt à tout pour redonner des couleurs à son équipe. Depuis le départ de Graham Potter, Julian Nagelsmann était le choix numéro un comme révélé sur notre site. Mais la piste Luis Enrique a pris du poids désormais, surtout parce qu’il est le seul entraîneur sur le marché à avoir remporté la C1 (2014-2015), en plus d’avoir un projet de jeu identifiable.

La suite après cette publicité

Pour rappel, malgré ses dépenses pharaoniques cette saison, Chelsea fait face à de nombreux problèmes de résultats avec une très décevante 11e place au classement de Premier League. Après avoir renvoyé Thomas Tuchel en septembre, le club londonien avait fait venir Graham Potter en provenance de Brighton, qui avait finalement connu le même sort que son prédécesseur dimanche dernier après la défaite face à Aston Villa (0-2). Depuis le renvoi du Britannique, c’est son ancien adjoint Bruno Saltor qui officie comme intérimaire à la tête du club (lors du 0-0 face à Liverpool). En cas d’arrivée sur le banc des Blues, Luis Enrique pourrait ainsi être le quatrième entraîneur du club cette saison.