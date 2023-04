Chelsea : Julian Nagelsmann grand favori pour succéder à Graham Potter !

Graham Potter n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Arrivé sur le banc des Blues le 8 septembre dernier pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien de 47 ans n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le vestiaire du club londonien. D’autant plus que les Blues pointent à la 11e place de Premier League et la nouvelle défaite à Stamford Bridge, contre Aston Villa (0-2), aura été fatale à l’ex-manager de Brighton puisque la direction de Chelsea a annoncé s’être séparée de lui.

«Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter a quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. Au cours de sa carrière au sein du club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid», expliquait le communiqué du club londonien. Pour l’instant, Bruno Saltor prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur principal par intérim, comme l’a précisé le communiqué.

Négociations déjà en cours avec Julian Nagelsmann

Mais la direction de Chelsea va ensuite se pencher sur un entraîneur de renom pour prendre en charge l’équipe première. Selon nos informations, Julian Nagelsmann est le favori pour prendre en main le Chelsea FC. Limogé du Bayern Munich, qui a décidé de faire appel à Thomas Tuchel pour le remplacer, le manager de 35 ans est libre de tout contrat. Christopher Vivell, le directeur technique de Chelsea, pousse pour sa venue. Les deux hommes ont déjà collaboré au RB Leipzig.

De plus, le nouvel actionnaire de Chelsea, Todd Boehly a validé le profil du technicien allemand. Des négociations sont déjà en cours pour trouver un accord entre toutes les parties. Avec un mercato XXL réalisé cet hiver, Chelsea a notamment enregistré l’arrivée d’Enzo Fernandez, Joao Felix, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke et Malo Gusto, qui rejoindra le club à l’issue de la saison. Un investissement de taille et les propriétaires londoniens attendent un entraîneur capable de manager ce vestiaire XXL et d’assurer des résultats.