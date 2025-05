LDC (f) : Arsenal crée la surprise et fait tomber le Barça en finale

Déjà titré en 2021, 2023 et 2024, le FC Barcelone visait une quatrième Ligue des champions en cinq ans. Opposées à Arsenal, outsider combatif mais ambitieux, les joueuses catalanes ont imposé leur rythme dès le coup d’envoi. La première période, enlevée et disputée, a vu les Blaugrana monopoliser le ballon et contrôler le jeu. Pourtant, ce sont les Gunners qui se sont créé les situations les plus dangereuses. À la pause, les deux équipes étaient toujours à égalité.

Au retour des vestiaires, les Barcelonaises ont accentué leur pression. Batlle a d’abord fait passer un frisson dans la défense londonienne avec une frappe puissante frôlant le cadre (54e), puis Bonmatí a obligé van Domselaar à une belle parade sur une tentative cadrée (61e). À la 74e minute, Stina Blackstenius a cependant ouvert le score pour les Gunners, contre le cours du jeu (74e, 1-0). Malgré quelques occasions en fin de match, le score est resté inchangé. Les Gunners s’offrent ainsi leur deuxième sacre européen.