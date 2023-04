Premier League : Aston Villa plonge Chelsea un peu plus dans la crise

Retour aux choses sérieuses ce weekend avec la reprise de la Premier League, après une longue trêve internationale. Toujours en proie au doute, les Blues de Chelsea accueillaient Aston Villa à Stamford Bridge, dans le cadre de la 28ème journée de Premier League. Une affiche entre deux équipes proches au classement qui sentait donc la poudre ce samedi après-midi. Et malgré une énorme domination des locaux, ce sont bien les visiteurs qui sont venus s’imposer à Londres en maîtrisant leur avance (0-2). En première période, l’attaquant des Villans, Ollie Watkins a ouvert le score sur l’unique frappe cadrée par son équipe dans le premier acte (18e). Un réalisme et une efficacité qui auront fait défaut à Chelsea tout au long du match. Surtout le portier argentin, Emiliano Martinez veillait au pas aussi, réalisant un total de 7 parades sur la rencontre.

La seconde période a été similaire à la première : une nette supériorité des Blues de Graham Potter en produisant en plus un vrai football intéressant mais sans trouver la brèche. Un manque cruel de précision devant les buts : 26 frappes tentées, 8 cadrées par les Londoniens. Et ce sont les hommes d’Unai Emery qui en ont profité pour doubler la mise dans le sillage de John McGinn sur une passe de Jacob Ramsey (58e), inscrivant le deuxième but sur la deuxième tentative cadrée par son équipe dans la rencontre. Au classement, Chelsea plonge à la 11ème position, tandis qu’Aston Villa grimpe à la 9ème place. Le weekend prochain, les Blues iront à Wolverhampton. Et les Villans accueilleront Nottingham Forest, lors de la 30ème journée du championnat anglais.

