Barça : la réponse d’Hansi Flick sur la rumeur Neymar

De retour au premier plan avec Santos, Neymar (33 ans) fait à nouveau parler de lui à Barcelone où certains médias assurent que le Brésilien aimerait revenir chez les Blaugranas. Cependant, Hansi Flick ne serait pas très chaud à l’idée d’accueillir l’ancien Parisien. Interrogé à ce sujet cet après-midi, en marge du huitième de finale face à Benfica, le coach allemand a botté en touche.

« Ce n’est pas mon travail. Je me concentre sur cette équipe. Nous avons de grandes opportunités et nous les gardons. C’est le travail de Deco », a-t-il confié en conférence de presse. On ne peut pas dire que l’Allemand ait affiché un enthousiasme débordant pour cette question.