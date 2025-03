FC Barcelone : Hansi Flick ne veut pas de Neymar !

Même s’il ne s’agit que de la Paulista, un Championnat amical entre les clubs de Sao Paulo, Neymar (33 ans) revit depuis son retour à Santos au mercato hivernal. L’international brésilien (128 sélections, 79 buts) est de retour au premier plan avec désormais 3 buts et 3 offrandes en 9 rencontres, dont un joli but la nuit dernière contre Bragantino. De quoi parfaitement le remettre sur pied en vue de son grand objectif : être de retour pour la Coupe du monde 2026, avec la Seleçao.

Mais à peine de retour sur les terrains après son fiasco à Al-Hilal, Neymar est déjà annoncé au FC Barcelone. Sous contrat pour seulement six mois avec son club formateur, l’ex-Barcelonais avait déjà fait part de son envie de revenir en Europe lors de son arrivée : «le contrat que nous avons conclu, nous l’avons fait en pensant l’un à l’autre. Santos m’aide, il m’a ouvert des portes pour que je redécouvre le football. Je ne voulais pas signer un long contrat parce que je ne savais pas comment j’allais revenir, comment j’allais me sentir. Tout peut arriver…».

Hansi Flick doute de Neymar

Et depuis, la presse catalane s’est excitée et affirmait que le célèbre agent israélien, Pini Zahavi, s’activait en coulisses et des discussions seraient déjà en cours entre le club catalan et le camp de Neymar. Agent de Neymar et d’Hansi Flick, Zahavi aurait tenté de convaincre le technicien allemand de la plus-value d’un tel come-back sur le plan sportif. Bien qu’il ne considère pas sa signature comme une priorité, le Barça aimerait le faire revenir pour le faire jouer dans son nouveau Camp Nou.

Mais d’après les dernières indiscrétions de Sport, Hansi Flick ne voudrait pas de Neymar dans l’actuel vestiaire barcelonais. L’entraîneur allemand considère que son âge et sa condition physique soulèvent encore des doutes pour sa venue chez les Blaugranas. De plus, aucune proposition formelle n’a été mise sur la table et le Barça ne sait toujours pas quelle sera sa marge de manœuvre lors du prochain mercato, en raison des règles liées au fair-play financier. La priorité est donc de renforcer l’équipe à long-terme, notamment pour remplacer Robert Lewandowski. La venue de Neymar serait alors possible si toutes ces conditions venaient à être remplies.