Nouvelles révélations sur les tractations entre Neymar et le FC Barcelone

Neymar revit (enfin) ! Après n’avoir disputé que sept petits matches avec Al-Hilal en plus d’un an et demi, l’international brésilien (128 sélections, 79 buts) est de retour au premier plan et enchaîne les prestations convaincantes du côté de Santos, son club formateur. «J’enchaîne les matchs, je me prépare de plus en plus et je me sens mieux physiquement sur le terrain. Évidemment, je ne vais pas revenir au niveau que j’avais à 18 ou 19 ans, ça me manque tellement !… mais ça va, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus détendu sur le terrain», avouait d’ailleurs celui qui totalise désormais 2 buts et 3 offrandes en 8 rencontres.

Pour autant, si le retour du Ney au Peixe offre un énorme coup de projecteur pour le championnat brésilien, l’avenir du natif de Mogi das Cruzes reste lui plus que jamais incertain puisque ce dernier n’a signé qu’un contrat de six mois, Au coeur de nombreuses spéculations sur son avenir, l’ancien Parisien est, à ce titre, régulièrement cité du côté de la Catalogne où un incroyable come-back au FC Barcelone est évoqué. «Le contrat que nous avons conclu, nous l’avons fait en pensant l’un à l’autre. Santos m’aide, il m’a ouvert des portes pour que je redécouvre le football. Je ne voulais pas signer un long contrat parce que je ne savais pas comment j’allais revenir, comment j’allais me sentir. Tout peut arriver…», avait, de son côté, confié le principal concerné.

Pini Zahavi tente de convaincre Hansi Flick !

Et à en croire les récentes informations de The Athletic, la tendance d’un retour au Barça ne cesse de se confirmer. Si Sport révélait dernièrement que le célèbre agent Pini Zahavi s’activait en coulisses pour un rapprochement Barça-Neymar, le média britannique en rajoute une pièce ce vendredi matin. En effet, le très renseigné David Ornstein confirme que «des discussions sont en cours entre le club catalan et le camp de Neymar». Alors que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, et le représentant de Neymar, Pini Zahavi, entretiennent des relations étroites, The Athletic précise que Zahavi s’intéresse aujourd’hui davantage à Hansi Flick.

L’idée est claire : convaincre le technicien allemand de la plus-value d’un tel come-back sur le plan sportif. «La grande motivation de Neymar sera la Coupe du monde 2026 et jouer à Barcelone, dans le Camp Nou reconstruit, a un potentiel de conte de fées. Il faudrait que beaucoup de choses se passent pour que cela se concrétise, mais c’est possible et c’est une perspective alléchante», ajoute le média. Une nouvelle qui devrait faire grincer des dents du côté de Santos même si l’optimisme reste de mise. «Avec l’arrivée de Neymar, nous sommes passés à 75 000 socios. Aujourd’hui, nous pouvons mesurer ce qui est lié à l’aspect technique et ce que représente l’aspect financier. Tous les objectifs seront augmentés financièrement, par rapport à ce que nous avions avant. Tout va bien, la tendance est à la poursuite de ce partenariat et à sa prolongation jusqu’à la Coupe du Monde de l’année prochaine», avait ainsi rappelé le président de Santos, Marcelo Teixeira. À suivre…