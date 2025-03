La nouvelle masterclass de Neymar avec Santos enchante le Brésil

Depuis plusieurs mois, Neymar est l’un des joueurs les plus raillés à travers le monde. Ovni du football depuis les débuts de sa carrière à Santos, le meneur de jeu brésilien avait répondu aux grandes attentes placées en lui lors de son arrivée au FC Barcelone. Connaissant une aventure plus mitigée au Paris Saint-Germain, "Ney" avait même été sacrifié par le club de la capitale à l’été 2023. Devenu persona non grata pour un manque de fiabilité physique qui a créé de vives tensions en interne, Neymar a donc été vendu à Al-Hilal contre 90 millions d’euros. En Arabie saoudite, le cauchemar s’est poursuivi pour Neymar.

Intéressant pour ses débuts, le natif de Mogi das Cruzes a finalement été blessé lors du rassemblement d’octobre 2023 avec la Seleção. Absent pour plus d’un an après cette grave blessure au genou, le joueur formé à Santos a connu plusieurs rechutes qui l’ont conduit à ne jouer que sept matches avec la formation saoudienne. Un flop total qui a poussé les dirigeants du club de Riyad à s’en débarrasser cet hiver. Ciblé par peu de clubs, Neymar a donc poussé pour un retour au Brésil pour se ressourcer. Un choix qui a fait mouche : intéressé par un retour de l’enfant prodige, Santos a réussi dans son entreprise et Neymar est revenu à la case départ à 32 ans.

Neymar fait taire ses détracteurs et provoque déjà ses adversaires

Et après des débuts mitigés avec le club brésilien, Neymar est en train de remettre tout le monde d’accord depuis plusieurs matches. Déjà brillant la semaine passée, l’ancien attaquant du PSG a remis le couvert. Cette nuit, Santos a battu le Red Bull Bragantino 2-0 et s’est qualifié pour les demi-finales du Campeonato Paulista. Encore une fois, Neymar aura été la star de cette rencontre. Auteur d’un but splendide sur coup-franc, Neymar a montré qu’il montait clairement en puissance en réalisant plusieurs gestes de classe. Même s’il est sorti à la 78e minute à cause d’une gêne musculaire, Neymar a tenu à rassurer sur les réseaux sociaux en affirmant qu’il ne souffrait pas d’une grave blessure : «je vais bien, j’ai ressenti un peu d’inconfort et j’ai pensé qu’il valait mieux y aller doucement ! Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué un match avec cette intensité… Je suis tellement contente de retrouver ma meilleure forme physique ! Merci à tous pour les messages !!!»

Et alors qu’il pourrait permettre à Santos de remporter son premier championnat Pauliste depuis 2016, le joueur de 33 ans n’a pas hésité à lancer quelques piques à ses concurrents lorsqu’il lui a été demandé quel adversaire il préférerait affronter pour la suite de la compétition : «nous sommes contents des victoires, des coups de pied arrêtés, que nous entraînons. Voilà ce qu’est une équipe championne. Le coup franc décide du match. Nous le savons. Tous ceux qui étudient le football savent que ce sont les coups de pied arrêtés qui font gagner les matchs. Notre équipe l’a démontré. Nous travaillons et dans le jeu nous réussissons à le faire. Si j’ai une préférence pour le futur adversaire ? Non. Évidemment, nous ne voulons pas affronter les équipes les plus fortes, mais elles ont plus peur que moi.» Vous l’aurez compris, Neymar est bel et bien de retour !