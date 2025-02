Santos : Neymar a activé le mode résurrection !

Neymar revit (enfin) ! De retour à Santos après une expérience chaotique du côté d’Al-Hilal en Arabie saoudite, l’international brésilien (128 sélections, 79 buts) brille depuis plusieurs journées. Après n’avoir disputé que sept petits matches avec Al-Hilal en plus d’un an et demi, Neymar vient ainsi d’enchaîner une série de six matchs d’affilée et semble progressivement monter en puissance, tant sur le plan physique que technique.

Encore titulaire cette nuit contre l’Inter de Limeira, l’ancien attaquant du PSG a d’ailleurs livré une prestation majuscule pour guider son équipe vers la victoire, avec un but et deux passes décisives, lors de la 12e journée du Championnat paulista. Désormais à la tête de 2 buts et 3 passes décisives, le natif de Mogi das Cruzes a logiquement été élu homme du match, notamment après un superbe corner direct.

Neymar se sent mieux !

Après la rencontre, celui qui a été hué par les fans adverses est d’ailleurs revenu sur son but exceptionnel : «j’allais tirer un corner et le public m’a provoqué. Je leur ai demandé de chanter plus et j’ai fait la première passe décisive pour que Tiquinho Soares marque… puis, sur le deuxième corner, ils m’ont encore dit quelque chose. Alors, je me suis dit : 'c’est maintenant que je dois être moi-même’…» Un corner rentrant qui a fait le tour du monde, et qui a ponctué la résurrection de Neymar après des années de galère.

«J’enchaîne les matchs, je me prépare de plus en plus et je me sens mieux physiquement sur le terrain. Évidemment, je ne vais pas revenir au niveau que j’avais à 18 ou 19 ans, ça me manque tellement !… mais ça va, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus détendu sur le terrain», a par ailleurs avoué le Brésilien, qui a donc enchainé six rencontres en peu de temps sans pépin physique avec Santos. Pourvu que ça dure.