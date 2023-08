Vidéo : le but de 50 mètres de Florian Sotoca face à Manchester United

La suite après cette publicité

Ce samedi après-midi, le RC Lens affronte Manchester United sur la mythique pelouse d’Old Trafford. L’occasion pour les hommes de Franck Haise de s’offrir un match de gala face à une équipe mancunienne quasiment au complet et qui a officialisé avant la rencontre l’arrivée de Rasmus Hojlund. Mais la star de ce début de match se nomme… Florian Sotoca.

L’attaquant Lensois a, en effet, profité du placement très haut d’André Onana pour tenter un lob de plus de 50 mètres. Devant la position avancée du gardien camerounais, l’attaquant de 32 ans a directement senti le coup pour inscrire le premier but du match. Un but qui devrait rapidement faire le tour du monde.