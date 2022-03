Reims - OL : les compositions sont là

La 29e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Champenois optent pour un 3-4-3 avec Predrag Rajkovic dans les cages derrière Maxime Busi, Wout Faes et Younis Abdelhamid. Les rôles de pistons sont assurés par Thomas Foket et Ghislain Konan tandis qu'Azor Matusiwa et Marshall Munetsi forment le double pivot. Enfin, Valon Berisha et Ilan Kebbal accompagnent Fraser Hornby en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Olympique Lyonnais mise sur un 4-2-3-1. Anthony Lopes officie comme dernier rempart avec Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique devant lui. Maxence Caqueret et Houssem Aouar assurent le double pivot. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Tino Kadewere, Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi.

Les compositions

Stade de Reims : Rajkovic - Busi, Faes, Abdelhamid - Foket, Matusiwa, Munetsi, Konan - Berisha, Hornby, Kebbal

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Caqueret, Aouar - Kadewere, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé