OL : les nouveaux membres du conseil d’administration

L’OL est officiellement passé sous pavillon américain. Officialisée il y a quelques heures, la prise de pouvoir de John Textor à la tête des Gones va engendrer un remaniement massif du club rhodanien. Si le conseil d’administration restera composé de dix-sept membres, neuf d’entre eux vont changer, par rapport au précédent.

Parmi les nouvelles têtes, on retrouvera notamment John Textor lui-même, Durcesio Mello - président du club brésilien de Botafogo, Camille Lagache - directrice juridique d’une société de télécommunications, Jean-Pierre Conte ou encore Mark Affolter - associé du fonds Ares au capital de l’Atlético de Madrid et du constructeur McLaren. Du changement en coulisses donc, et sur le terrain ?

