OL : la demande de Laurent Blanc à Chelsea pour Malo Gusto

L’hiver dernier, Malo Gusto (19 ans) et l’Olympique Lyonnais ont cédé aux sirènes de Chelsea sur le mercato hivernal. Le jeune latéral droit formé chez les Gones a signé en faveur des Blues, qui l’ont tout de même laissé en prêt dans le Rhône pour le reste de la saison en cours. Manque de bol pour Laurent Blanc, il est sorti dès la 33e minute mercredi, contre Lille en Coupe de France. De quoi inquiéter avant la réception de Lens dimanche (20h45) en Ligue 1. Le Président a clarifié la situation de son protégé ce vendredi en conférence de presse, en envoyant un message à Chelsea par la même occasion. On a un petit problème avec Malo, C’est malheureusement le point noir, c’est un peu compliqué, il appartient à un autre club, a-t-il d’abord lâché, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« On espère qu’il y aura du bon sens entre l’OL et Chelsea. Ce n’est pas une rechute du tout. Malo s’est blessé à l’ischio. Il a récupéré, lors de je ne sais plus quel match. Il ne s’est pas reblessé. Je peux vous assurer qu’il ne s’est pas fait une déchirure. Il y a une inflammation de la cicatrice, il a toujours une gêne, ce n’est as grand-chose, dans le sens où ça ne nécessite pas une longue période de repos. Il faut bien le soigner, le traiter, le reposer, l’assouplir aussi, j’espère qu’il y aura un échange entre le club propriétaire et l’OL. Est-ce qu’il est apte ? Non, je ne crois pas pour un match de première division C’est préférable d’attendre un petit peu. Ce n’est pas impossible qu’il soit sur le banc. Mais est-ce qu’il est prêt pour jouer ? Non. »

À lire

OL : Anthony Lopes croit dur comme fer à l’Europe