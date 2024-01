Barça : Xavi donne des nouvelles de João Cancelo

Sorti à la suite d’une douleur au genou à la 11e minute de jeu sur la pelouse de Las Palmas jeudi soir (victoire 2-1), João Cancelo (29 ans), remplacé par Andreas Christensen, a fait trembler les supporters blaugranas, qui prévoyaient le pire pour le latéral droit portugais. Finalement, son entraîneur, Xavi Hernandez, a tenu à rassurer les culés après la rencontre et s’est même montré plutôt optimiste pour son international aux 50 sélections (10 buts) en conférence de presse avant d’affronter Barbastro ce dimanche soir (21h) en 16e de finale de la Copa.

«Cancelo va très bien, il se sent bien et n’est pas exclu pour la Super Coupe. Il se sent très bien», a lâché le technicien catalan face aux journalistes. La presse espagnole, quant à elle, parle d’une présence quasi-impossible pour la demi-finale de la compétition face à Osasuna le 11 janvier prochain à Riyadh, finaliste de la Coupe du Roi l’an passé, mais n’écarte pas un retour sur les terrains pour la potentielle finale, le Barça qui affronterait alors soit le Real Madrid ou l’Atlético de Madrid.