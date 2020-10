Liga : l'Atlético de Madrid dompte le Betis et grimpe sur le podium

Si le championnat espagnol était représenté par le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce samedi (1-3), un choc se déroulait entre l'Atlético de Madrid et le Real Betis Balompié. Respectivement 10e et 9e, les Colchoneros et les Verdiblancos pouvaient remonter à la deuxième place derrière le Real Madrid en cas de succès. Un enjeu important pour les deux équipes qui se neutralisaient assez logiquement lors des 45 premières minutes de jeu.

L'Atlético de Madrid se rattrapait assez vite en seconde période avec Marcos Llorente qui s'engouffrait sur la gauche de la surface et ajustait Claudio Bravo d'une frappe croisée (1-0, 46e). L'Atlético de Madrid tentait alors de se mettre à l'abri mais Hector Herrera (58e), Yannick Carrasco (59e) et Luis Suarez (68e) ne trouvaient pas la faille. Le Betis se retrouvait ensuite réduit à 10 suite au carton rouge de Martin Montoya (72e). En supériorité numérique, l'Atlético de Madrid parvenait à marquer un nouveau but en fin de match grâce à Luis Suarez (2-0, 90e +1). Le club madrilène s'impose 2-0 et grimpe à la deuxième place du championnat derrière le Real Madrid et devant la Real Sociedad.

Le classement de la Liga