Nike révèle le maillot extérieur de Chelsea pour la saison 2021-2022

Après avoir dévoilé le nouveau maillot de Chelsea en fin de saison dernière pour profiter des regards portés vers les Blues qui étaient engagés dans un sprint final des plus intenses avec la course au top 4 en Premier League et une finale de Ligue des champions face à Manchester City, Nike lance définitivement la campagne 2021-2022 des hommes de Thomas Tuchel en révélant le maillot qui sera porté loin de Stamford Bridge.

Suite à une saison historique où Thiago Silva et sa bande ont remporté la deuxième C1 du club contre toute attente en faisant déjouer Pep Guardiola et les Citizens en finale, le club londonien va devoir confirmer la saison prochaine et pourra compter sur Jorginho, bourreau de l'Angleterre et de Mason Mount avec l'Italie en finale de l'Euro. Pour assumer le nouveau statut des Blues et concurrencer les équipes de Manchester en championnat, le propriétaire Roman Abramovitch pourrait bien faire appel à du renfort et sortir le chéquier pour tenter d'enrôler Erling Haaland ou d'autres stars mais les supporters du club fondé en 1905 vont devoir se montrer patient puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas une recrue qui se présente mais bien une tunique secondaire qui rappelle la grande histoire de Chelsea.

Le retour d'un coloris historique

Après 11 années couronnées de succès avec adidas, la direction des Blues a décidé de faire confiance à Nike en signant un contrat de 15 ans qui lui rapporterait près de 65 millions d'euros par an à partir de la saison 2017-2018. Depuis son arrivée à Stamford Bridge, la marque à la virgule s'est montrée particulièrement créative en imaginant des maillots aux designs assez particuliers. D'un point de vue historique, si le bleu roi revient toujours sur la tunique principale, les couleurs du maillot extérieur changent quant à elles presque chaque années et pour la rentrée, c'est un coloris omniprésent dans les années 1980 qui fait son retour.

Si les secondes tuniques de Chelsea se présentent chaque années dans un nouveau coloris, il y en a bien un qui ressort souvent et il s'agit du jaune qui était arboré à chaque nouvelle campagne entre 1977 et 1984. La marque à la virgule avait déjà utilisé ce coloris lors de la saison 2018-2019 mais le design a été revu pour apporter un brin d'originalité. Du noir vient se glisser à travers de fines rayures horizontales qui recouvrent l'ensemble du maillot, en plus de se présenter sur le sponsor maillot, les logos du club et de l'équipementier, le bout des manches et le col ultra moderne. Enfin, un short noir et des chaussettes jaunes complètent cette nouvelle tenue qui est déjà disponible dans les boutiques en ligne du club et de l'équipementier Nike.