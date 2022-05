Pronostic Rennes-OM, cote et compos probables

En clôture de la 37e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli se déplace ce samedi à 21 heures sur la pelouse du Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais de Bruno Genesio. Dauphins du PSG à deux journées de la fin du championnat de France (68 points), les Phocéens pourraient confirmer leur place en Ligue des Champions la saison prochaine, bien aidés par leur victoire à Lorient (3-0). Pour cela, il faudra se défaire des Rennais, à six points de son adversaire du samedi et encore en course pour accrocher la troisième place qualificative en Ligue des Champions, occupée par l'AS Monaco avant le début de cette avant-dernière journée. Les Bretons, tombés à la Beaujoire face à Nantes (2-1) pour l'un des deux matches en retard de la 36e journée, seront dans l'obligation de chercher les trois points devant leur public pour continuer à croire à une qualification en C1 la saison prochaine.

Pronostic Lorient-OM : les 3 meilleurs paris à tenter

Le gros prono : victoire de l'OM 2-1 à Rennes (cote à 10,00)

Dans ce gros choc de haut de tableau et décisif pour leurs courses respectives à l'Europe, on devrait avoir droit à deux équipes joueuses, ce qui pourrait offrir du spectacle et accessoirement des buts au Roazhon Park. L'OM n'a enregistré que 2 clean-sheets sur ses 5 derniers matches en championnat (3 victoires, 2 défaites), tout comme Rennes, qui a néanmoins un bilan différent (2 victoires, 3 défaites). De plus, sur la forme du moment de ces deux formations, on a assisté à 3 buts ou plus lors de 4 sur 5 matches joués en championnat. Et s'il fallait encore prouver qu'il y aura du spectacle dans cette échéance, on peut se pencher sur les dernières confrontations directes et voir que cette affiche a souvent connu des scénarios palpitants. Avec un léger avantage côté Marseille, on pourrait s'attendre à une victoire étriquée des hommes de Jorge Sampaoli en terres bretonnes par 2 buts à 1, score qu'ils ont connu à 5 reprises en 2022 toutes compétitions confondues.

Le prono buteur : Martin Terrier buteur de Rennes contre l'OM (cote à 2,40)

Si l'OM possède l'une des meilleures défenses du championnat (36 buts encaissés, à égalité avec Paris et Monaco), Rennes est une machine à buts depuis le début de l'exercice 2021/2022 : 78 buts marqués en 36 matches, seul le PSG fait mieux avec deux petites réalisations en plus. Cette efficacité offensive des hommes de Bruno Genesio est notamment due à la grande saison de Martin Terrier, auteur de 21 pions en Ligue 1, à égalité avec Wissam Ben Yedder et à trois unités de Kylian Mbappé. L'ancien Lyonnais s'est révélé comme l'un des meilleurs attaquants de la saison, se distinguant face aux concurrents directs pour l'Europe (Strasbourg, Lyon, Monaco, Nice...). Néanmoins, le natif d'Armentières n'a jamais marqué face à l'OM en 8 confrontations sous les maillots de l'OL et de Strasbourg. Devant son public, face à un prétendant à la C1, tout est fait pour que Martin Terrier ouvre son compteur buts face à Marseille et permette à son club de jouer la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine...

Le prono easy : Victoire de l'OM (cote à 3,40)

Après son succès acquis au Moustoir le week-end dernier, le club phocéen confirme sa belle dynamique en dehors de ses bases : en effet, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont la meilleure équipe à l'extérieur en championnat cette saison (39 pts, 12V, 3N, 3D), loin devant son ennemi de toujours parisien (32). De quoi leur permettre d'être confiants pour ce déplacement en Bretagne, qui ne leur réussit pas tant que ça ces dernières années : en effet, l'OM ne s'est imposé qu'à quatre reprises sur la dernière décennie à Rennes, la dernière victoire datant de janvier 2020 (1-0). En outre, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin a connu un bilan parfait face aux Rouge-et-Noir : 2 matches à domicile, 2 victoires. Et malgré les absences de Payet, Caleta-Car et Bakambu, les Marseillais devraient avoir les armes nécessaires pour se sortir du piège breton et s'assurer leur qualification directe pour la LdC 2022/2023.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici au coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de ce Rennes-OM

La composition probable de Rennes par Bruno Genesio en 4-3-3 :

Gomis - Traoré, Santamaria, Omari, Truffert - Tait, Martin, Majer - Bourigeaud, Laborde, Terrier

Forfaits : Badé, Gelin, Sulemana

Incertains : aucun

La composition probable de l'OM signée Jorge Sampaoli en 4-3-3 :

Lopez - Rongier, Saliba, Peres, Kolasinac - Gueye, Kamara, Guendouzi - Harit, Milik, Ünder

Forfaits : Bakambu, Balerdi, Payet, de la Fuente

Incertains : Milik